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Особый бросок для пожилого пса

Особый бросок для пожилого пса

Автор:
09 апреля 2024 07:31
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   возраст   добро   животные   собака   
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Хозяин придумал, как одновременно играть в мяч с двумя псами: пожилым и молодым. Возрастной четвероногий друг уже не поспевает за своим товарищем, но дух соперничества в нём все ещё есть.

К сожалению, жизнь наших любимых питомцев недолговечна. И это одна из причин, почему мы должны бесконечно любить их, баловать и дарить им приятные моменты. Но особенно много внимания и любви следует уделять пушистику, который прожил рядом с вами достаточно много лет.

Автор этого видео, к примеру, придумал особый бросок мячика для своего старого пушистого друга. Из-за своего возраста последний уже не такой резвый, как его младший товарищ, однако дух соперничества в нем все же есть. И чтобы не огорчать его, владелец кидает сразу два мячика. Один для юного пса, а второй для взрослого приятеля.

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Метки: Видео   Пёс   возраст   добро   животные   собака   
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Dobriy drug
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