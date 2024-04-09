Особый бросок для пожилого пса

К сожалению, жизнь наших любимых питомцев недолговечна. И это одна из причин, почему мы должны бесконечно любить их, баловать и дарить им приятные моменты. Но особенно много внимания и любви следует уделять пушистику, который прожил рядом с вами достаточно много лет.

Автор этого видео, к примеру, придумал особый бросок мячика для своего старого пушистого друга. Из-за своего возраста последний уже не такой резвый, как его младший товарищ, однако дух соперничества в нем все же есть. И чтобы не огорчать его, владелец кидает сразу два мячика. Один для юного пса, а второй для взрослого приятеля.