Пёс приревновал хозяйку к игрушке

Домашнему псу не понравилось, что его хозяйка начала гладить мягкую игрушку. Питомец решил убрать конкурента.
Многие домашние питомцы — очень ревнивые создания. Их любимый хозяин должен принадлежать только им и никому больше. И песик из видео — яркий тому пример.
Ему очень не понравилось, когда его хозяйка начала гладить игрушечного лисенка. Поэтому он аккуратно подошел к плюшевому товарищу, взял его в зубки и отнес куда подальше от любимой владелицы. Затем пёс лег возле девушки и начал ждать свои заслуженные почесушки за ушком. Ведь в этом доме все внимание и любовь должны принадлежать лишь ему, а не бездушному плюшевому лисёнку.
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