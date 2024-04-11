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Пёс приревновал хозяйку к игрушке

Пёс приревновал хозяйку к игрушке

Автор:
11 апреля 2024 07:46
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   игрушка   ревность   собака   
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Домашнему псу не понравилось, что его хозяйка начала гладить мягкую игрушку. Питомец решил убрать конкурента.

Многие домашние питомцы — очень ревнивые создания. Их любимый хозяин должен принадлежать только им и никому больше. И песик из видео — яркий тому пример.

Ему очень не понравилось, когда его хозяйка начала гладить игрушечного лисенка. Поэтому он аккуратно подошел к плюшевому товарищу, взял его в зубки и отнес куда подальше от любимой владелицы. Затем пёс лег возле девушки и начал ждать свои заслуженные почесушки за ушком. Ведь в этом доме все внимание и любовь должны принадлежать лишь ему, а не бездушному плюшевому лисёнку.

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Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   игрушка   ревность   собака   
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Себастьян Перейра
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