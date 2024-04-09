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Кошка прогнала пса, облаявшего её котёнка

Кошка прогнала пса, облаявшего её котёнка

Автор:
09 апреля 2024 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   Реакция   животные   котёнок   кошка   собака   
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Житель населённого пункта в Китае стал свидетелем небольшого конфликта четвероногих друзей человека.

Как двуногие, так и четвероногие мамы готовы защищать своих детей в любых ситуациях и от любых недоброжелателей. Собакен из видео убедился в этом на собственном опыте, когда столкнулся с грозной мамой-кошкой. Пёсель решил позадирать котенка, который сидел на улице рядом с магазином, и быстро об этом пожалел.

Неожиданно из магазина выбежала мама котенка, которая была настроена на то, чтобы задать трепку хвостатому задире. Не желая связываться с суровой родительницей, песик поспешил ретироваться. Теперь он вряд ли захочет приставать к одиноким котятам.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   Реакция   животные   котёнок   кошка   собака   
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Друг Человека Час назад
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182
Konstantin Klipikov 9 минут назад
Моя кошка за младшую дочь крокодила порвет. Когда они обе в доме собака (русский спаниэль, тоже не мелкая) ближе пяти метров к крыльцу не подходит.
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8k
Oleg 13 минут назад
Опять китай.
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6k
Отвратительный Мужик 42 минуты назад
Это не пёс это шавка .
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Звёздный странник 59 минут назад
Ну, прям реальная яжмать: "АХ, ТЫ, ПСИНА! ТЫ НА КОГО ПАСТЬ РАСКРЫЛ?!"
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3582 поста (3551 в горячем)

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