Кошка прогнала пса, облаявшего её котёнка

Как двуногие, так и четвероногие мамы готовы защищать своих детей в любых ситуациях и от любых недоброжелателей. Собакен из видео убедился в этом на собственном опыте, когда столкнулся с грозной мамой-кошкой. Пёсель решил позадирать котенка, который сидел на улице рядом с магазином, и быстро об этом пожалел.

Неожиданно из магазина выбежала мама котенка, которая была настроена на то, чтобы задать трепку хвостатому задире. Не желая связываться с суровой родительницей, песик поспешил ретироваться. Теперь он вряд ли захочет приставать к одиноким котятам.