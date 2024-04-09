Кошка прогнала пса, облаявшего её котёнка

Житель населённого пункта в Китае стал свидетелем небольшого конфликта четвероногих друзей человека.
Как двуногие, так и четвероногие мамы готовы защищать своих детей в любых ситуациях и от любых недоброжелателей. Собакен из видео убедился в этом на собственном опыте, когда столкнулся с грозной мамой-кошкой. Пёсель решил позадирать котенка, который сидел на улице рядом с магазином, и быстро об этом пожалел.
Неожиданно из магазина выбежала мама котенка, которая была настроена на то, чтобы задать трепку хвостатому задире. Не желая связываться с суровой родительницей, песик поспешил ретироваться. Теперь он вряд ли захочет приставать к одиноким котятам.
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