Мужчина защитил телёнка от собак

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В Джидинском районе Бурятии оператор квадрокоптера отогнал собак от телёнка.
Остросюжетный триллер из Бурятии — оператор квадрокоптера отгоняет собак, которые напали на телёнка.
Нападение произошло в Джидинском районе. Оператор снимал птичек, как вдруг услышал лай собак и увидел, что они прессуют телёнка. Хотели они его съесть или просто поиграть — непонятно, но мужчина всё равно на всякий случай отогнал дворовых от телёнка.
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