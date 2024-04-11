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Мужчина защитил телёнка от собак

Мужчина защитил телёнка от собак

Автор:
11 апреля 2024 09:15
Сообщество : Животные
Метки: Бурятия   Видео   Пёс   животные   нападение   собака   
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В Джидинском районе Бурятии оператор квадрокоптера отогнал собак от телёнка.

Остросюжетный триллер из Бурятии — оператор квадрокоптера отгоняет собак, которые напали на телёнка.

Нападение произошло в Джидинском районе. Оператор снимал птичек, как вдруг услышал лай собак и увидел, что они прессуют телёнка. Хотели они его съесть или просто поиграть — непонятно, но мужчина всё равно на всякий случай отогнал дворовых от телёнка.

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Метки: Бурятия   Видео   Пёс   животные   нападение   собака   
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1  комментарий
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сеньор Леонсио Полчаса назад
Вернёт должок собакам, когда подрастёт.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3899 постов (3895 в горячем)

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