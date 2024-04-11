Мужчина защитил телёнка от собак

Остросюжетный триллер из Бурятии — оператор квадрокоптера отгоняет собак, которые напали на телёнка.

Нападение произошло в Джидинском районе. Оператор снимал птичек, как вдруг услышал лай собак и увидел, что они прессуют телёнка. Хотели они его съесть или просто поиграть — непонятно, но мужчина всё равно на всякий случай отогнал дворовых от телёнка.