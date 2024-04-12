FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16515 постов • 1708 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Пёс выбрал себе коробку не по размеру

Пёс выбрал себе коробку не по размеру

Автор:
12 апреля 2024 09:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   коробка   отдых   собака   
791
1
1

Пёс решил променять свою собачью лежанку на коробку. Более того, он выбрал себе коробку для отдыха не по размеру. Был воспитан котами?

Выбор места для отдыха — очень ответственное и трудоемкое занятие. Ведь нужно учитывать практически все: расположение мебели, мягкость дивана, общую обстановку в комнате, размер спальной коробки. И если с первыми пунктами многие справляются отлично, то с последним у большинства возникают проблемы, как у песеля из этого видео.

Он нашел себе коробочку, но немного ошибся с ее размером. Песик был в несколько раз больше ее, но, кажется, его это совсем не смущало. Он все равно влез в свою любимую коробку и доказал, что не только котофеи обладают способностью помещаться в крошечные объекты. Хоть и с некоторыми оговорками.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   коробка   отдых   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
SolomonA Час назад
Воспитан котами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
hebpat 11 минут назад
сто пудово, на его лежанке сейчас лежит котофей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Majul 54 минуты назад
Его по любмоу коты воспитывали )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3216 постов (3150 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1021690



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Уши отрэжу!": в Калининграде проучили возмущённого мигранта с ножом
"Уши отрэжу!": в Калининграде проучили возмущённого мигранта с ножом
«Ты больной что ли?»: в Красноярском крае приезжий продавец полез в драку с покупателем и вскоре об этом пожалел
«Ты больной что ли?»: в Красноярском крае приезжий продавец полез в драку с...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 апреля
Совет при комитете ГД поддержал инициативу АвтоВАЗа по увеличению утильсбора
Совет при комитете ГД поддержал инициативу АвтоВАЗа по увеличению утильсбора
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомобили#в мире#аварии#авто аварии#забавно#подборка#кино#позитив
#животные#история#автомир#интересное#ДТП#интересно#Автовсячина#дети#Китай#фильм
#Прикол#машина#люди#кот#факты#США#собака#Еда#нападение#полиция
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Пёс насолил рабочим Пёс насолил рабочим Пёс-дизайнер модифицировал диван хозяина Пёс-дизайнер модифицировал диван хозяина Щенки поменялись мамами Щенки поменялись мамами Четвероногие помощники за работой Четвероногие помощники за работой Любопытный пёс попал в комичную ситуацию Любопытный пёс попал в комичную ситуацию

На что жалуетесь?

Вернуться