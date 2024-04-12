Пёс выбрал себе коробку не по размеру

Выбор места для отдыха — очень ответственное и трудоемкое занятие. Ведь нужно учитывать практически все: расположение мебели, мягкость дивана, общую обстановку в комнате, размер спальной коробки. И если с первыми пунктами многие справляются отлично, то с последним у большинства возникают проблемы, как у песеля из этого видео.

Он нашел себе коробочку, но немного ошибся с ее размером. Песик был в несколько раз больше ее, но, кажется, его это совсем не смущало. Он все равно влез в свою любимую коробку и доказал, что не только котофеи обладают способностью помещаться в крошечные объекты. Хоть и с некоторыми оговорками.