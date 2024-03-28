Всю жизнь мы готовили яичницу неправильно — ловите хитрости от настоящего повара

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Казалось бы — что сложного в том, чтобы пожарить куриные яйца на сковороде? Оказывается, у профессиональных поваров есть свои секреты. Одним из них решила поделиться эта женщина.
Всё очень просто - а получается симпатично и аппетитно.
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Положить яйца на горячую сковородку, а глаза сами вылезут
Разочарован.
Ждём новый пост .
Оказывается, у профессиональных поваров есть свои секреты.
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