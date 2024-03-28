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Всю жизнь мы готовили яичницу неправильно — ловите хитрости от настоящего повара

Всю жизнь мы готовили яичницу неправильно — ловите хитрости от настоящего повара

Автор:
28 марта 2024 10:26
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Видео   Еда   Рецепт   Хитрость   повар   яичница   яйца   
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Казалось бы — что сложного в том, чтобы пожарить куриные яйца на сковороде? Оказывается, у профессиональных поваров есть свои секреты. Одним из них решила поделиться эта женщина.

Всё очень просто - а получается симпатично и аппетитно.

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Метки: Видео   Еда   Рецепт   Хитрость   повар   яичница   яйца   
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19  комментариев
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38k
Андрей Иванов Час назад
Как приготовить яичницу-глазунью?
Положить яйца на горячую сковородку, а глаза сами вылезут
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874
cdzpm Минуту назад
как теперь жить дальше?!
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142
Артём 15 минут назад
Это ресторанные заморочки, которые нужны для красоты подачи. Достаточно просто готовить на самом слабом огне, не допуская сворачивания желтка.
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39k
russger 18 минут назад
После слов "как правильно приготовить" мегаповара можно смело посылать накуй. Развелось оригинальных советчиков
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14k
Андрей А 19 минут назад
Когда коту нефиг делать-он лижет яйца
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3k
Александр Ломовицкий 23 минуты назад
Я уж подумал прочитав заголовок что нужно не вытаскивать яйцо из скорлупы .
Разочарован.
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12k
Б.Касторский 23 минуты назад
Готовлю омлет, он как-то вкуснее и сытнее, на мой взгляд. Или просто всмятку с тостом. Идеальный завтрак.
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14k
KotSkripaley Полчаса назад
Похрен, я жареное не ем...
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8k
Oleg Полчаса назад
Яичницу надо готовить на сливочном, а не вот это вот всё. Желтки она отделяет... Очередные советы для тех, кто способен себе только хлопья в тарелку насыпать.
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438
jeka Полчаса назад
Что-то яишенки захотелось.
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11k
АСИСЯЙ Полчаса назад
Я всю жизнь не так чесал яйца ...
Ждём новый пост .
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54
ya da 36 минут назад
Яйца в тиски зажимаешь, глаза сами вылезают, а вообще дерьмо какое-то
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22k
Mike Miller 42 минуты назад
Фигня. Я вообще люблю из кусочка хлеба удалить мякушку и в эту формочку вылить яйцо с целым желтком. Потом его аккуратненько перевернуть. Если все удачно - внутри остается жидкий желток.
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36k
Юрий 55 минут назад
Всю жизнь мы кипятили воду неправильно.
Оказывается, у профессиональных поваров есть свои секреты.
Смотрите - "Как правильно вскипятить воду"
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12k
MPEG-8 58 минут назад
Нам такая яичница не нужна.
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27k
Sheir Час назад
Делает правильно, а объясняет-нет. Не понимает сама. Желток отделяют от белка не для того, чтобы была "ровная поверхность белка", а для того, чтобы избавить желток от верхнего слоя белка. Именно этот слой тяжелее и дольше всего доходит до готовности без крышки.
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2054 поста (2009 в горячем)

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