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Девушка пытается повторить "селёдочный лайфхак" из TikTok

Девушка пытается повторить "селёдочный лайфхак" из TikTok

Автор:
13 декабря 2023 09:09
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Еда   Прикол   Хитрость   лайфхак   неудача   селёдка   фейл   
2677
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Чистка селёдки для салата — занятие небыстрое, а порой и непростое. Однако умельцы придумали несколько хитростей, упрощающих процесс. Девушка увидела в интернете видео, которое, по словам автора, способно помочь решить проблему с костями и попыталась повторить показанную там хитрость.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   Хитрость   лайфхак   неудача   селёдка   фейл   
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13  комментариев
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3k
bosayk 2 часа назад
А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать.(с)
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4k
ProstoBoBka 36 минут назад
Первый блин комом, но мля, второй раз можно было отойти от полки и руки вытянуть?! Нет мля мы будем по лицу себя фигарить...
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50k
Aleksandr 50 минут назад
А где исходник- "селёдочный лайфхак" из TikTok?
Не все же этим TikTok-ом пользуются...
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11k
GRuslan Час назад
На руках татух до хренаа
Селёдкой по е.алу нааа
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13k
Проктолог-иллюзионист Час назад
Я надеюсь дожить до того дня, когда всякий постановочный бред из тиктоков/инстаграмов/еще какой херни перестанет быть модным.
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556
Konstantin Lebedev Час назад
Ой, овца!..
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
Такое ощущение, что она специально себе по мордасам селёдкой бахала.
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28k
Lehoia 2 часа назад
На самом деле этот способ абсолютно рабочий, я его использую много лет. Просто у этой жирной свиноматки все мозги закончились при набивке партака на руке и регистрации в тик-токе.
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317
pomoxa Lehoia Час назад
Да, способ отличный, просто потренироваться немного надо. Сам так делаю годов с 90-х примерно.
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