Девушка пытается повторить "селёдочный лайфхак" из TikTok

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Чистка селёдки для салата — занятие небыстрое, а порой и непростое. Однако умельцы придумали несколько хитростей, упрощающих процесс. Девушка увидела в интернете видео, которое, по словам автора, способно помочь решить проблему с костями и попыталась повторить показанную там хитрость.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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