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Хитрость для тех, кто так и не научился пользоваться палочками для еды

Хитрость для тех, кто так и не научился пользоваться палочками для еды

Автор:
09 февраля 2024 12:04
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Еда   Хитрость   интересно   навык   палочки для еды   роллы   
991
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Небольшая хитрость для людей, которые всегда хотели научиться пользоваться палочками для еды, но в силу каких-то причин не смогли освоить этот навык.

Не умеете пользоваться палочками, а рядом нет другим столовых приборов? Выход найден!

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Метки: Видео   Еда   Хитрость   интересно   навык   палочки для еды   роллы   
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20  комментариев
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49k
Максим Т. 40 минут назад
Вся хитрость - взять у официанта вилку.
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Юрий 13 минут назад
Может у них это в генах заложено?.... (Есть палочками).
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17k
Kucher 20 минут назад
Батя в 70-х в Лаосе советником служил, в Вьентьяне. Когда в Союз вернулся, рассказывал, что палочками местные лопают быстрее, чем наши ложкой.
Но по мне, так лучше ложкой или вилкой. Вон в Узбекистане плов руками едят с лягана. И это нормально. Но европеец ест плов ложкой (кто-то вилкой). И это тоже нормально.
Не стоит осуждать чужие привычки, но и свои ломать, в угоду окружающим, незачем.
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88
Dima Полчаса назад
Гениально
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12k
Б.Касторский Полчаса назад
Не понять мне сложностей с палочками. Хотя не удивляюсь, многие и европейскими столовыми приборами пользоваться не умеют.
Что хорошо в палочках, так это не сядешь в лужу с нашим обилием столовых приборов и посуды.
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