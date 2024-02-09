Хитрость для тех, кто так и не научился пользоваться палочками для еды

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Небольшая хитрость для людей, которые всегда хотели научиться пользоваться палочками для еды, но в силу каких-то причин не смогли освоить этот навык.
Не умеете пользоваться палочками, а рядом нет другим столовых приборов? Выход найден!
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Но по мне, так лучше ложкой или вилкой. Вон в Узбекистане плов руками едят с лягана. И это нормально. Но европеец ест плов ложкой (кто-то вилкой). И это тоже нормально.
Не стоит осуждать чужие привычки, но и свои ломать, в угоду окружающим, незачем.
Что хорошо в палочках, так это не сядешь в лужу с нашим обилием столовых приборов и посуды.
Я же говорю. Для многих навыки пользования столовыми приборами просто выше их способностей. И такое бывает. Вот комментатор ниже не может с курицей справиться.
Так что не Ваше это.
И так, просто для себя. А Вы с первого же комментария начали проявлять "сарказм" и презрение?)
Идите с миром. Не злитесь на собеседника, если не способны вести диалог. Хорошего дня.