Настоящий узбекский плов

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Хорошая погода возвращается в наши края, а это значит, что выходные можно провести на даче. И можно поесть разных вкусностей, в том числе и узбекский плов.
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"Берем пучок укропу,
Потом кошачью жопу,
25 картошек,
17 макарошек,
Ведро воды
И лук туды,
Охапку дров
И плов готов!", да?
капля масла должна стечь ему до локтя
и откуда у меня в буфере эта фраза...
Ибо настоящих узбекских пловов -множество видов. Но этот-точно китайская подделка. Где хлопковое масло? Почему морковь не желтая?
Хлопоковое масло известно более 5000лет назад.
Рассыпчатый рис-это не "тренд последнего времени". Это особенность сортов "Девзира".
Почвенный состав той местности способствует повышенному уровню особенного крахмала-амилозы в этих сортах. А амилоза делает рис более впитывающим воду и жир. Результат-рассыпчатый плов.
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