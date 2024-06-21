FISHKINET
Сообщество Еда 1913 постов • 585 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Еда
Настоящий узбекский плов

Настоящий узбекский плов

Автор:
21 июня 2024 09:34
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Рецепт   Узбекский плов   вкусно   повар   
1095
1
1


Хорошая погода возвращается в наши края, а это значит, что выходные можно провести на даче. И можно поесть разных вкусностей, в том числе и узбекский плов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Видео   Еда   Рецепт   Узбекский плов   вкусно   повар   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Поручик Час назад
И чё?
"Берем пучок укропу,
Потом кошачью жопу,
25 картошек,
17 макарошек,
Ведро воды
И лук туды,
Охапку дров
И плов готов!", да?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ZeroCross.ru 4 минуты назад
пока узбек несет ко рту щепоть плова,
капля масла должна стечь ему до локтя

и откуда у меня в буфере эта фраза...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Sheir Час назад
Подозреваю, что в данном заголовке слово "настоящий" вставлено, чтобы вызвать срач.
Ибо настоящих узбекских пловов -множество видов. Но этот-точно китайская подделка. Где хлопковое масло? Почему морковь не желтая?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2419 постов (2372 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

468336



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Владимир Путин прибыл с визитом в Северную Корею
Владимир Путин прибыл с визитом в Северную Корею
Набирающие популярность в сообществах
«Крушение»: стычка энд хохма
«Крушение»: стычка энд хохма
Кормак Маккарти — за что мы любим автора «Дороги» и «Старикам тут не место»⁠⁠
Кормак Маккарти — за что мы любим автора «Дороги» и «Старикам тут не место»⁠⁠
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересно#новости#кошка#забавно#фильм#США#задержание#конфликт
#люди#Прикол#кот#факты#кино#Россия#собака#СССР#Еда#Пёс
#животные#Юмор#интересное#полиция#история#криминал#Ynews#Китай#машина#достопримечательность
Как на картине: путешествие по следам великих художников Как на картине: путешествие по следам великих художников Повар, от которого не уйдёшь голодным Повар, от которого не уйдёшь голодным Готовим блюдо "Рататуй" как в одноименном мультфильме Готовим блюдо "Рататуй" как в одноименном мультфильме Гастрономическое безумие: осьминог запеченный в арбузе Гастрономическое безумие: осьминог запеченный в арбузе Безумное видео от кулинаров из Азии Безумное видео от кулинаров из Азии Как легко разозлить итальянца Как легко разозлить итальянца

На что жалуетесь?

Вернуться