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Безумное видео от кулинаров из Азии

Безумное видео от кулинаров из Азии

Автор:
22 июня 2022 08:35
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Рецепт   Юмор   азиаты   азия   безумие   видео   прикол   
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Когда обычным кулинарным рецептом уже сложно удивить, в дело вступает полёт фантазии и всевозможный креатив. У героев ролика с ней точно всё в порядке.
Восток - дело тонкое! Реклама закусочной?

Источник:

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Метки: Еда   Рецепт   Юмор   азиаты   азия   безумие   видео   прикол   
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