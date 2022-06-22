Безумное видео от кулинаров из Азии

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Когда обычным кулинарным рецептом уже сложно удивить, в дело вступает полёт фантазии и всевозможный креатив. У героев ролика с ней точно всё в порядке.
Восток - дело тонкое! Реклама закусочной?
Источник:
АНТИФИШКИ
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