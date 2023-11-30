Внезапная волна подарила мужчине незабываемые впечатления

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Мужчина, по всей видимости, решил сделать фото или видео для отчёта начальству после недавнего шторма. Однако большая волна спутала его планы.
Точное место съемки неизвестно. Одни пользователи сети утверждают, что видео снято в Сочи, а другие говорят о Новороссийске.
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прошёл боевое крещение штормом)
но не как погранец...
подозрительно всё это ...
Вон, сколько там бетона насыпано.
Так что, это: