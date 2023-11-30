FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7959 постов • 1039 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Внезапная волна подарила мужчине незабываемые впечатления

Внезапная волна подарила мужчине незабываемые впечатления

Автор:
30 ноября 2023 11:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   волна   инцидент   фейл   шторм   
2299
1
1

Мужчина, по всей видимости, решил сделать фото или видео для отчёта начальству после недавнего шторма. Однако большая волна спутала его планы.

Точное место съемки неизвестно. Одни пользователи сети утверждают, что видео снято в Сочи, а другие говорят о Новороссийске.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Россия   волна   инцидент   фейл   шторм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Так аккуратно он подбирался…..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
7k
Андрей 2 минуты назад
бедняга.
прошёл боевое крещение штормом)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
952
ProFanas 8 минут назад
Зелёная фуражка - погранец...
но не как погранец...
подозрительно всё это ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
154
ApolloOne 9 минут назад
Слева будка белая погранцовая. Скорее всего снимал повреждения, от шторма, но не совсем удачно. Понятно, что не просто так он туда полез.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
котегRUS 37 минут назад
а может это был морской котик ?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
277
Владимир 49 минут назад
Внезапное, это когда ничего не предвещает. А тут с грецким орехом вместо мозгов... ждал... получил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Kostick Час назад
я думал ему тетраподом прилетит)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77k
Viktor 2 часа назад
Ещё и служака - вон в форме!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 2 часа назад
Не надо спорить: смыло в Сочи, вышел в Новороссийске))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
Выплыл хоть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

780188



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Просто красивые, душевные фотографии
Просто красивые, душевные фотографии
Супердеду, остановившему вора в Подмосковье, бесплатно отремонтировали его старую "Оку"
Супердеду, остановившему вора в Подмосковье, бесплатно отремонтировали его старую "Оку"
Набирающие популярность в сообществах
&nbsp;На общую тему&nbsp;
 На общую тему 
Раскрыта тайна знаменитой пещеры Церковь Дьявола
Раскрыта тайна знаменитой пещеры Церковь Дьявола
Быть таким как все с детства не умел?
Быть таким как все с детства не умел?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороший совет

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#животные#забавно#кино#история#удивительно#новости#познавательно
#в мире#машина#Прикол#ДТП#факты#интересное#Китай#Ynews#позитив#природа
#интересно#автомобили#люди#аварии#авто аварии#фильм#Автовсячина#Россия#подборка#Девушка
Быть таким как все с детства не умел? Быть таким как все с детства не умел? Рабочие случайно утопили каток Рабочие случайно утопили каток Грубиян пнул подругу и пожалел об этом Грубиян пнул подругу и пожалел об этом Инцидент во время приготовления картофеля фри Инцидент во время приготовления картофеля фри Момент столкновения судов в акватории Керченского пролива во время шторма Момент столкновения судов в акватории Керченского пролива во время шторма Печальные последствия неправильной укладки плитки Печальные последствия неправильной укладки плитки

На что жалуетесь?

Вернуться