Рабочие случайно утопили каток

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Рабочие решили погрузить мини-каток на небольшое судно, чтобы перевезти в другое место. Однако сомнительная операция была обречена на провал.
Управлявший катком мужчина успел в последний момент покинуть дорожную спецтехнику.
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