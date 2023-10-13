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Рабочие случайно утопили каток

Рабочие случайно утопили каток

Автор:
13 октября 2023 08:59
Метки: Видео   в мире   инцидент   каток   неудача   фейл   
688
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Рабочие решили погрузить мини-каток на небольшое судно, чтобы перевезти в другое место. Однако сомнительная операция была обречена на провал.

Управлявший катком мужчина успел в последний момент покинуть дорожную спецтехнику.

Источник:

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Метки: Видео   в мире   инцидент   каток   неудача   фейл   
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3  комментария
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Провокатор 36 минут назад
Ибо нефиг лодку раскачивать.
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Борис Карабанов 14 минут назад
Почему обречена? Если бы лодку как следует зафиксировали, перегнали каток и его тоже раскрепили растяжками, то ничего бы не случилось. Водоизмещение, чувствуется, вполне позволяло. Волны нет, так-что повышение центра тяжести было бы некритичным.
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10k
Борис Карабанов 14 минут назад
Почему обречена? Если бы лодку как следует зафиксировали, перегнали каток и его тоже раскрепили растяжками, то ничего бы не случилось. Водоизмещение, чувствуется, вполне позволяло. Волны нет, так-что повышение центра тяжести было бы не критичным.
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