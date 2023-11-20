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Инцидент во время приготовления картофеля фри

Инцидент во время приготовления картофеля фри

Автор:
20 ноября 2023 11:54
Сообщество : Еда
Метки: Видео   инцидент   картофель фри   неудача   фейл   фритюрница   
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На видео попал болезненный для владельца квартиры инцидент. Пользователи сети предположили, что конденсат с крышки фритюрницы попал в горячее масло, когда мужчина открыл устройство.

Это было больно.

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Метки: Видео   инцидент   картофель фри   неудача   фейл   фритюрница   
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23  комментария
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9k
Бритва 57 минут назад
а камера с какой целью установлена?
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4k
ProstoBoBka 2 минуты назад
Спецом сделал для записи видео:
1. У всех камера снимает на кухне?
2. Фритюрницу только тупой накрывает крышкой!
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14k
Artem 11 минут назад
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−25
михаил носко Полчаса назад
аргентинцы молодцы. нормального президента выбрали
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2k
Николай 36 минут назад
Это че он такое замутил??? И почему на фритюрнице крышка? Вообще запрещено.
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6k
ДеониS 41 минуту назад
Собака предупреждала.
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11k
DumDum 45 минут назад
Ссылка youtu.be
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−25
михаил носко 46 минут назад
кхе кхе, пуньк среньк (с) Василич
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11k
DumDum 49 минут назад
Видеоотчёт Петрова/Башарова? То с новичком лажанулись, теперь с фритюрницей...
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32k
Kladbische 49 минут назад
Ну если ты выкладываешь то как взорвалась твоя фритюрница, ну выложи ты все последствия. Как там глаза. какие ожоги, как масло убирал, что там с лающей собакой, и что баба твоя сказала про это) А то, одни загадки.
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5k
dchizh 49 минут назад
мля думал фритюр купить, после этого видео, что-то передумал
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5k
Григорий 58 минут назад
+ фобия))
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11k
Б.Касторский Час назад
И все равно картошка лучше на сковородке получается. А тут ещё и травмы всякие.
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25k
Сибиряк Час назад
Нет это не конденсат. Скорее всего ТЭН рванул
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16k
Kostick Час назад
тэн жахнул, чтобы так от воды получилось, тудой надо было стакан жахнуть минимум.
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566
ruslan d Час назад
Что это было ?
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