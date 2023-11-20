Инцидент во время приготовления картофеля фри

2362
1
1
На видео попал болезненный для владельца квартиры инцидент. Пользователи сети предположили, что конденсат с крышки фритюрницы попал в горячее масло, когда мужчина открыл устройство.
Это было больно.
Источник:
Ссылки по теме:
- Президент Южного Судана обмочился на торжественном мероприятии
- Почти получилось: скоростной и болезненный спуск с грузом по эскалатору
- Печальные последствия неправильной укладки плитки
- Мужчина достойно вышел из неприятной ситуации
- Рабочие случайно утопили каток
Метки: Видео инцидент картофель фри неудача фейл фритюрница
Новости партнёров
реклама
1. У всех камера снимает на кухне?
2. Фритюрницу только тупой накрывает крышкой!