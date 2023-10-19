Печальные последствия неправильной укладки плитки

FISHKINET
Автомобиль на солнечной зарядке установил рекорд, проехав 1000 км Автомобиль на солнечной зарядке установил рекорд, проехав 1000 км "Ничего плохого с ними не будет": дети мигрантов из Таджикистана уверены, что их друзей, участвовавших в драке, попугают и отпустят "Ничего плохого с ними не будет": дети мигрантов из Таджикистана... «Девятка» влетела в кофейню, но суровому сибирскому посетителю было как-то пофиг «Девятка» влетела в кофейню, но суровому сибирскому посетителю... Кормёжка стаи голодных галаго Кормёжка стаи голодных галаго Как будто всё так и было Как будто всё так и было Популярные игры на приставках 90-х годов Популярные игры на приставках 90-х годов Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 октября «Короче, мы сейчас в церкви»: в Красноярском крае два в хламину пьяных парня ворвались в православный храм и устроили разборки со священником «Короче, мы сейчас в церкви»: в Красноярском крае два в хламину... Немцам разрешили мочиться в Балтийское море Немцам разрешили мочиться в Балтийское море Нарвал: зачем киту копьё на носу? Нарвал: зачем киту копьё на носу? В России предложили запретить вегетарианство для детей на законодательном уровне В России предложили запретить вегетарианство для детей на... Роковой укус и дело, раскрытое через четверть века Роковой укус и дело, раскрытое через четверть века Как женщина спасала людей во время геноцида в Руанде Как женщина спасала людей во время геноцида в Руанде Российский школьник выиграл Международный конкурс пианистов в США Российский школьник выиграл Международный конкурс пианистов в США Женщина, которую вчера дважды переехала сотрудница подмосковной УК, рассказала, какого наказания хочет для обидчицы Женщина, которую вчера дважды переехала сотрудница подмосковной... В Химках задержали подростков, которые избивали прохожих и снимали это на камеру В Химках задержали подростков, которые избивали прохожих и снимали... Ушёл из жизни один из актёров «Каламбура» Ушёл из жизни один из актёров «Каламбура» Из тинейджеров в милфы: проблемы дам за 30 Из тинейджеров в милфы: проблемы дам за 30 12 странных объектов, которые вас озадачат 12 странных объектов, которые вас озадачат
Главная > Видео
Печальные последствия неправильной укладки плитки

Печальные последствия неправильной укладки плитки

Автор:
19 октября 2023 12:05
Метки: Видео   инцидент   квартира   неудача   плитка   фейл   
3307
1
1

Житель Сингапура опубликовал в сети видео с небольшим происшествием в его квартире. Напольная плитка неожиданно начала лопаться. Автор задаётся вопросом, в чём причина подобного?

Пользователи сети ответили, что скорее всего причина в неправильной укладке плитки или в плохом качестве материалов.

А что думаете вы?

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   инцидент   квартира   неудача   плитка   фейл   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
ron 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
340
mechatron 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Сергей 9 минут назад
Зазоры у стен надо оставлять, чего не сделали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Николай 19 минут назад
В плохом качестве дома я бы сказал уже пакуя вещи от туда...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Nikita 19 минут назад
И вентилятор в конце такой "Вуф"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Seledochnik Полчаса назад
Плитка уложена с зазорами как и положено. Проблема в движении почвы. У меня так у загородного дома зимой крыльцо поднимается, а летом садится обратно тз-за того, что почву распирает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Интерактивный Конвертер Полчаса назад
Причём здесь плитка? это явная подвижка основания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шапкин Полчаса назад
Сдаётся мне, что дело не в укладке плитки. Я бы сделал сибаса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
fkamash 50 минут назад
Дом садится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Тигран Саркисян 51 минуту назад
Да дом блет усадку даёт , ото полтергейст сцуко с барабашками)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Aleksandr 51 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
disa555 Час назад
Все проще. При значительной просушке бетонных конструкций идет их усадка. Плитка уложена встык без зазора вот и пошло ее выдавливание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Χάρων Час назад
Молдаване или таджики укладывали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
125
Rozario Час назад
неверный раствор для выравнивания + неверный раствор для укладки + плитка не половая + включенное отопление = такой результат.
прошел такое же, но только с одним неверным компонентом - на неправильный раствор положили плитку - она у меня просто отклеилась от пола - вся, аккуратно. :)
пришлось заливать полы по новой, ну уж и новую плитку на нужный раствор для полов с подогревом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир Час назад
буйство духов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82k
Доктор Джонс Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Звёздный князь Час назад
В 90-е всё свалили бы на полтергейста Барабашку.
А так, похоже на то, что строение даёт осадку и плотно прилегающие плитки не выдерживают давления.
У нас дом два года так "оседал" после постройки и трещины на стенах постоянно появлялись. задолбались шпаклевать. Хорошо что на полу просто ковролин и линолеум был, а то вот такая же фигня с плитками могла бы быть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Анатолий Соколов 2 часа назад
больше похоже на то, что дом "делает усадку" - плитка лопается по "линиям стен".
поэтому "опытные" люди после покупки квартиры выжидают примерно год прежде чем ремонт делать.
иначе трещины по углам на стенах, на полу и на потолке ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
TirAn 2 часа назад
Барабашка выходит наружу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Сергей 2 часа назад
Барабашка шалит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
MUZSER 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 4 комментария
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

963105



Другие посты автора
Популярное
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО
Популярные игры на приставках 90-х годов
Популярные игры на приставках 90-х годов
Набирающие популярность
Линкор Yamashiro. Постройка и история службы
Линкор Yamashiro. Постройка и история службы
С добрым утром
С добрым утром
Трать и возвращай
Трать и возвращай
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Умение гуглить

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#машина#Прикол#забавно#аварии#Автовсячина#позитив#Разное#конфликт
#животные#интересно#автомобили#кино#США#ДТП#фильм#дети#собака#Аукцион
#в мире#Юмор#автомир#интересное#подборка#авто аварии#факты#Мемы#полиция#трейлер
Трать и возвращай Трать и возвращай Трактор переехал мужчину, пытавшегося его украсть Трактор переехал мужчину, пытавшегося его украсть Предсказуемая неудача во время погрузки Предсказуемая неудача во время погрузки Почти получилось: скоростной и болезненный спуск с грузом по эскалатору Почти получилось: скоростной и болезненный спуск с грузом по эскалатору Танец на шесте закончился, не успев начаться Танец на шесте закончился, не успев начаться Президент Южного Судана обмочился на торжественном мероприятии Президент Южного Судана обмочился на торжественном мероприятии

На что жалуетесь?

Вернуться