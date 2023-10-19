Печальные последствия неправильной укладки плитки

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Житель Сингапура опубликовал в сети видео с небольшим происшествием в его квартире. Напольная плитка неожиданно начала лопаться. Автор задаётся вопросом, в чём причина подобного?
Пользователи сети ответили, что скорее всего причина в неправильной укладке плитки или в плохом качестве материалов.
А что думаете вы?
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прошел такое же, но только с одним неверным компонентом - на неправильный раствор положили плитку - она у меня просто отклеилась от пола - вся, аккуратно. :)
пришлось заливать полы по новой, ну уж и новую плитку на нужный раствор для полов с подогревом.
А так, похоже на то, что строение даёт осадку и плотно прилегающие плитки не выдерживают давления.
У нас дом два года так "оседал" после постройки и трещины на стенах постоянно появлялись. задолбались шпаклевать. Хорошо что на полу просто ковролин и линолеум был, а то вот такая же фигня с плитками могла бы быть.
поэтому "опытные" люди после покупки квартиры выжидают примерно год прежде чем ремонт делать.
иначе трещины по углам на стенах, на полу и на потолке ...