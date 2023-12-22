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В Краснодаре женщину завалило упаковками туалетной бумаги

В Краснодаре женщину завалило упаковками туалетной бумаги

Автор:
22 декабря 2023 08:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   инцидент   магазин   поддон   туалетная бумага   
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В Краснодаре на покупательницу гипермаркета «Лента» обрушился поддон с туалетной бумаги. Оказалось, что товар случайно задел сотрудник, управлявший штабелером.


Штабелер задел как минимум один поддон с товаром, и тот рухнул на женщину в соседнем отделе бакалеи. К счастью, покупательница серьезно не пострадала.

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Метки: Видео   Россия   инцидент   магазин   поддон   туалетная бумага   
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5  комментариев
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8k
vasilykopkov 5 минут назад
Вообще, согласно правилам техники безопасности, нахождение посторонних в складских помещениях строго запрещено. Поэтому меня всегда удивляли магазины типа Икея" Ашан и т.п., где склад объединён с торговым залом.
Как они сумели это легализовать - отдельный вопрос...
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1k
Аркадий 8 минут назад
Вот это приход
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11k
zlopisec 22 минуты назад
Не, бумагой бесполезно, мешками с цементом надо было....
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11k
GRuslan Полчаса назад
Я когда в этих гиперах затариваюсь, всегда страшновато видя ту массу товара на верхних полках стеллажей. Повезло что бумага, а не консервированный горошек. А ведь могут и без помощи погрузчика рухнуть, металл не выдержит или поставят криво. Короче не стоит с детьми ходить в такие магазины.
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13k
Karelian Час назад
она была говном по жизни
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