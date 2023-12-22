В Краснодаре женщину завалило упаковками туалетной бумаги

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В Краснодаре на покупательницу гипермаркета «Лента» обрушился поддон с туалетной бумаги. Оказалось, что товар случайно задел сотрудник, управлявший штабелером.
Штабелер задел как минимум один поддон с товаром, и тот рухнул на женщину в соседнем отделе бакалеи. К счастью, покупательница серьезно не пострадала.
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