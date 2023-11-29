В сети появились кадры, на которых запечатлен момент столкновения судов в акватории Керченского пролива во время шторма.

Судно "Матрос Шевченко" снялось с якоря в порту "Кавказ" и попыталось выйти в открытое море. Но из-за сильнейших порывов ветра его навалило на "Матрос Позынич", которое не смогло увернуться от удара, и вместе их понесло на теплоход "Кавказ-5". Только через 20 минут после столкновения суда смогли разойтись друг с другом на безопасное расстояние. История закончилась благополучно. Среди людей пострадавших нет.

На опубликованных кадрах видно, как одно судно двигается в сторону другого. «Нормально, нормально», — говорит автор видео. Когда мужчина понимает, что авария неизбежна, то комментирует: «А вот сейчас не нормально». Затем слышно удар.

Присутствует ненормативная лексика.