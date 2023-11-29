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Момент столкновения судов в акватории Керченского пролива во время шторма

Момент столкновения судов в акватории Керченского пролива во время шторма

Автор:
29 ноября 2023 09:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Россия   в мире   столкновение   судно   шторм   
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В сети появился момент столкновения судов "Матрос Шевченко" и "Матрос Позынич" в акватории Керченского пролива во время недавнего шторма. Гигантские волны сбили в одну кучу сразу три судна: "Матрос Шевченко"», "Матрос Позынич" и "Кавказ-5".

В сети появились кадры, на которых запечатлен момент столкновения судов в акватории Керченского пролива во время шторма.

Судно "Матрос Шевченко" снялось с якоря в порту "Кавказ" и попыталось выйти в открытое море. Но из-за сильнейших порывов ветра его навалило на "Матрос Позынич", которое не смогло увернуться от удара, и вместе их понесло на теплоход "Кавказ-5". Только через 20 минут после столкновения суда смогли разойтись друг с другом на безопасное расстояние. История закончилась благополучно. Среди людей пострадавших нет.

На опубликованных кадрах видно, как одно судно двигается в сторону другого. «Нормально, нормально», — говорит автор видео. Когда мужчина понимает, что авария неизбежна, то комментирует: «А вот сейчас не нормально». Затем слышно удар.

Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Россия   в мире   столкновение   судно   шторм   
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1  комментарий
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Димка Смола/67 Полчаса назад
Нет что бы подбежать к борту и оттолкнуть, стоят, снимают, пипец, слабый матрос пошел нынче....Жаль Папай на пенсиии уже )))
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Alex Chebrikov

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