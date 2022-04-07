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Мужчина достойно вышел из неприятной ситуации

Мужчина достойно вышел из неприятной ситуации (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2022 10:29
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   видео   инцидент   люди   неудача   новороссийск   падение   фейл   
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На одной из автомоек Новороссийска водитель случайно снёс складную лестницу, на которой стоял мужчина. Однако пострадавший не растерялся и с достоинством вышел из ситуации.
Камера наблюдения запечатлела инцидент с комичным финалом.

Источник:

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Метки: Россия   видео   инцидент   люди   неудача   новороссийск   падение   фейл   
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2  комментария
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веселый просто Полчаса назад
Достойная замена Джеки Чана
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Никита 7 минут назад
Юморист - каратист!
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