Мужчина достойно вышел из неприятной ситуации

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На одной из автомоек Новороссийска водитель случайно снёс складную лестницу, на которой стоял мужчина. Однако пострадавший не растерялся и с достоинством вышел из ситуации.
Камера наблюдения запечатлела инцидент с комичным финалом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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