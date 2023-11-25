Как развалить отношения за 500 рублей: фанатам Wildberries посвящается

Кстати, такие покупки - отличный маркер на вменяемость. Если подруга покупает 3 палочки за 500 рублей, то, возможно, она не тот человек, с которым можно связать свою дальнейшую жизнь. А вот если подобным грешит жена, то и до развала семьи недалеко.





Как считаете, друзья?