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Как развалить отношения за 500 рублей: фанатам Wildberries посвящается

Как развалить отношения за 500 рублей: фанатам Wildberries посвящается

Автор:
25 ноября 2023 11:55
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Wildberries   Вайлбериз   Видео   маркетплейс   отношения   покупки   шопинг   
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Некоторые женщины просто одержимы покупками на маркет-плейсах. И если на копеечный шопинг мудрые мужчины смотрят сквозь пальцы, иные приобретения вызывают массу сомнений.

Wildberries наряду с алкоголем и изменами давно пора признать угрозой семейной жизни и любовных отношений. Непонятно, чем можно руководствоваться, приобретая тридцатую никому не нужную салфеточку или свечку. Но когда сумма покупки неадекватна её ценности, тут сложнее...


Кстати, такие покупки - отличный маркер на вменяемость. Если подруга покупает 3 палочки за 500 рублей, то, возможно, она не тот человек, с которым можно связать свою дальнейшую жизнь. А вот если подобным грешит жена, то и до развала семьи недалеко.


Как считаете, друзья?

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Метки: Wildberries   Вайлбериз   Видео   маркетплейс   отношения   покупки   шопинг   
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16  комментариев
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hhwost 44 минуты назад
ну, если тебе жалко 500р для любимой женщины... (2-3 гамбургера или бутылка таксебе вина)... ну что тут сказать.
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4k
poбт 16 минут назад
дело не в том что тупая 3.14зда купила 3 палки за 500р, а в том что она собралась ими очищать пространство от негатива
а это уже комбо на удаление ее из своей жизни
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899
София 18 минут назад
Сегодня прям день Wildberries.
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7k
Умница-красавица 19 минут назад
Если твоя баба покупает палки для снятия стресса, сядь и подумай, что ты делаешь не так.
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17k
Majul Полчаса назад
Это не просто палки )) Мужику стоит погуглить что это дерево
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6k
livaneth Полчаса назад
А если жена сливает весь бюджет на такие покупки, а с ней уже общие дети и ипотека, тогда как?
Не себе, друг спрашивает.
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7k
Mixalych Полчаса назад
Я ролик своей жене показал, сказала, что баба дура и что для снятия негатива и стресса надо покупать шампанское...
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66k
Александр Ломовицкий 38 минут назад
бабы дуры.
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