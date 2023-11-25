Как развалить отношения за 500 рублей: фанатам Wildberries посвящается

Некоторые женщины просто одержимы покупками на маркет-плейсах. И если на копеечный шопинг мудрые мужчины смотрят сквозь пальцы, иные приобретения вызывают массу сомнений.
Wildberries наряду с алкоголем и изменами давно пора признать угрозой семейной жизни и любовных отношений. Непонятно, чем можно руководствоваться, приобретая тридцатую никому не нужную салфеточку или свечку. Но когда сумма покупки неадекватна её ценности, тут сложнее...
Осторожно! Ненормативная лексика!
Источник:
Кстати, такие покупки - отличный маркер на вменяемость. Если подруга покупает 3 палочки за 500 рублей, то, возможно, она не тот человек, с которым можно связать свою дальнейшую жизнь. А вот если подобным грешит жена, то и до развала семьи недалеко.
Как считаете, друзья?
Источник:
- Как сотрудник пункта выдачи замкнувшую проводку тушил
- Мужчина заказал ТЭН и решил его проверить
- Арсенал оружия забрал из Wildberries клиент в Ленинградской области и скрылся из ПВЗ, не расплатившись
- В Москве ребёнок взял телефон родителей и заказал игрушек на 250 тысяч рублей
- Конфликт в пункте выдачи из-за перерыва на обед
Не себе, друг спрашивает.
Но если без шуток, то видел я такого друга, двоюродный брат жены. Жена того брата мало того, что не умела считать деньги в принципе, так еще и заявила, что хочет детей еще, но "не от тебя".
- У меня для вас два подарка. Первый подарок, это писать стоя.
Адам радостно:
- Я хочу!Я хочу!
Ева уступила Адаму. Тот был так рад подарку, что начал бегать по саду и писать на деревья, кусты, клумбы. Но и этого ему показалось мало. Он понесся на морской берег и начал выводить там узоры.
Тем временем Ева спрашивает у Бога:
Господи, а что за второй подарок?
Мозги, Ева, мозги… Но их придется тоже отдать Адаму, иначе он тут всё обоссыт.