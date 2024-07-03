В Казани двое мужчин подрались из-за кабинки во время шопинга в магазине

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Мужчина пришел с супругой. Присмотрел футболку, накинул, оставил в примерочной и пошёл за другими вещами. Пока отсутствовал, его кабинку занял другой мужчина.
Хотя остальные были свободны. Заметив несправедливость, первый мужчина попросил парня выйти, тот отказался. Началась драка.
Работница сбегала за полицией, сотрудники пробили шопоголиков по базе и отпустили. Оба в порядке, у одного синяк под глазом.
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