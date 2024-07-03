FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1542 поста • 64 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Казани двое мужчин подрались из-за кабинки во время шопинга в магазине

В Казани двое мужчин подрались из-за кабинки во время шопинга в магазине

Автор:
03 июля 2024 08:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Казань   драка   кабинка   конфликт   негатив   шопинг   
1092
1
1

Мужчина пришел с супругой. Присмотрел футболку, накинул, оставил в примерочной и пошёл за другими вещами. Пока отсутствовал, его кабинку занял другой мужчина.

Хотя остальные были свободны. Заметив несправедливость, первый мужчина попросил парня выйти, тот отказался. Началась драка.


Работница сбегала за полицией, сотрудники пробили шопоголиков по базе и отпустили. Оба в порядке, у одного синяк под глазом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Казань   драка   кабинка   конфликт   негатив   шопинг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
80k
Viktor 2 часа назад
Хорошо до ножей дело не дошло!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
22k
иванов дмитрий 10 минут назад
Страшно представить, если бы последняя футболка (((
Совсем одичали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
117
Андрей 12 минут назад
Когда мужики без баб ходят, такого рода конфликты у них происходят реже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Teodor 16 минут назад
Не, ну а чё, жопа встала - место пропало...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Serg2001 24 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
547
Сахалинец Час назад
Альфачи скуферы обнимаются на полу
кабинку не поделили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Alex Час назад
Пид**ры что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1888 постов (1841 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

394051



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Подборка фотографий из прошлого
Подборка фотографий из прошлого
"Я поступала в областной медицинский колледж, а закончила шарагу": студентка во время выпускного раскритиковала качество образования
"Я поступала в областной медицинский колледж, а закончила шарагу": студентка во время...
Деду Байдену давно пора на пенсию
Деду Байдену давно пора на пенсию
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#фильм#история#факты#Реакция#Москва#кот#съемка
#в мире#животные#забавно#кино#позитив#Ynews#полиция#Россия#истории#новости
#Прикол#Юмор#дети#Китай#интересное#конфликт#улыбнуло#Еда#собака#роль
Деду Байдену давно пора на пенсию Деду Байдену давно пора на пенсию Как развалить отношения за 500 рублей: фанатам Wildberries посвящается Как развалить отношения за 500 рублей: фанатам Wildberries посвящается Суровый женский шопинг Суровый женский шопинг Когда пошел с женой в торговый центр Когда пошел с женой в торговый центр Женщины напали на автомобилиста и пожалели об этом Женщины напали на автомобилиста и пожалели об этом В Англии соседи устроили зрелищную джентельменскую драку В Англии соседи устроили зрелищную джентельменскую драку

На что жалуетесь?

Вернуться