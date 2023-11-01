Арсенал оружия забрал из Wildberries клиент в Ленинградской области и скрылся из ПВЗ, не расплатившись

1193
1
1
Сотрудница выдала мужчине заказ на 44 тысячи, а в корзине — пистолет фирмы «Glock», нож "Оборотень", кобура для пистолета скрытого ношения, нож "Кизляр Колыма" и автоматический нож.
Оплата не прошла, так как на карте у парня было недостаточно средств. Но покупатель забрал оружие, заявил, что "деньги поступят, оплата пройдёт", и ушёл.
Сотрудница ПВЗ не стала догонять подозрительного клиента и вызвала полицию.
Источник:
Ссылки по теме:
- Стрельба произошла на школьном футбольном матче в Оклахоме
- Сотрудник Wildberries московского Троицка стал звездой интернета
- В подмосковном Егорьевске неадекват заявился в пункт выдачи Wildberries и начал угрожать сотруднице
- Раскрытие очередного мошеннического трюка
- Не слишком бережное обращение с посылками клиентов известного интернет-магазина
Новости партнёров
реклама
"Оплата не прошла, так как на карте у парня было недостаточно средств. Но покупатель забрал оружие, заявил, что "деньги поступят, оплата пройдёт", и ушёл."
А что он должен был делать? Товар ему уже выдан.
Забросит деньги на карту и всего делов. У меня так несколько раз было.
"Сотрудница ПВЗ не стала догонять подозрительного клиента и вызвала полицию."
Ей вообще пофиг, её задача товар выдать по штрихкоду. К финансовым операциям она касательства не имеет.
У кого-то списывают сразу, у кого-то при получении заказа.