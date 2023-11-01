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Арсенал оружия забрал из Wildberries клиент в Ленинградской области и скрылся из ПВЗ, не расплатившись

Арсенал оружия забрал из Wildberries клиент в Ленинградской области и скрылся из ПВЗ, не расплатившись

Автор:
01 ноября 2023 11:20
Сообщество : Wildberries
Метки: Wildberries   Видео   Оружие   заказ   люди   обман   оплата   
1193
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Сотрудница выдала мужчине заказ на 44 тысячи, а в корзине — пистолет фирмы «Glock», нож "Оборотень", кобура для пистолета скрытого ношения, нож "Кизляр Колыма" и автоматический нож.

Оплата не прошла, так как на карте у парня было недостаточно средств. Но покупатель забрал оружие, заявил, что "деньги поступят, оплата пройдёт", и ушёл.


Сотрудница ПВЗ не стала догонять подозрительного клиента и вызвала полицию.

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Метки: Wildberries   Видео   Оружие   заказ   люди   обман   оплата   
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11  комментариев
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127k
Аааа 48 минут назад
не оружие, предмет, который внешним видом напоминает оружие. шароплюйка какая-нибудь
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2k
Инквизитор РФ 18 минут назад
Мамкин гангстер
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30k
Юрьевич 18 минут назад
Что за бред написан?
"Оплата не прошла, так как на карте у парня было недостаточно средств. Но покупатель забрал оружие, заявил, что "деньги поступят, оплата пройдёт", и ушёл."
А что он должен был делать? Товар ему уже выдан.
Забросит деньги на карту и всего делов. У меня так несколько раз было.

"Сотрудница ПВЗ не стала догонять подозрительного клиента и вызвала полицию."
Ей вообще пофиг, её задача товар выдать по штрихкоду. К финансовым операциям она касательства не имеет.
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36k
Опаньки 22 минуты назад
просто у него там еще была финка ЛГБТ
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34k
Fat Lynx Полчаса назад
Три ножа... Один сразу себе в жопу засунет?
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3k
Χάρων Полчаса назад
пистолет GLOCK???????????
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390k
Алексей 49 минут назад
что то не догоняю.у меня еще в момент оформления заказа дома деньги с карточки списываются. что за нововведения такие классные?
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