FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Маркетплейс 9 постов • 0 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Маркетплейс
Конфликт в пункте выдачи из-за перерыва на обед

Конфликт в пункте выдачи из-за перерыва на обед

Автор:
08 ноября 2023 09:53
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Wildberries   Видео   инцидент   клиент   конфликт   перерыв   
1217
1
1

Женщина пришла в пункт выдачи заказов маркетплейса и увидела сотрудницу, решившую сделать перерыв и поесть. Клиентка возмутилась этим и в грубой форме потребовала отменить перерыв. Сотруднице пункта выдачи нашлось, что ей ответить.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Маркетплейс"
Метки: Wildberries   Видео   инцидент   клиент   конфликт   перерыв   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Majul 58 минут назад
Классическая старая хабалка, которой все должны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
569
Ринат Фамутдинов 4 минуты назад
Девчонка молодца!!! У меня на работе (печати, штампы,, визитки, бланки) одна устроила концерт!!! У меня обед и эта:"Да мне по ... твой обед! Я пришла!!!", демонстративно достал бутылку водки, налил с полстакана и выпил, а потом сказал:"Я не пью, но если я выпью, то становлюсь диким и очень злым!!!" Та смекнула что может огрести люлей и испарилась!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
brotherirk 9 минут назад
Старость не в радость
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Викторович 22 минуты назад
думаю как раз наоборот - не еб...ная она :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

964532



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 ноября
Набирающие популярность в сообществах
Свежие кубики
Свежие кубики
7 Ноября. Демонстрации, митинги, парады
7 Ноября. Демонстрации, митинги, парады
Так выглядят вражеские связи
Так выглядят вражеские связи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Должен успеть

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#Прикол#интересно#кино#полиция#Китай#собака#забавно#шоу бизнес
#животные#в мире#история#автомир#фильм#аварии#позитив#конфликт#Мемы#Автовсячина
#люди#интересное#автомобили#машина#факты#ДТП#авто аварии#добро#Санкт-Петербург#подборка
Так выглядят вражеские связи Так выглядят вражеские связи Словесная перепалка закончилась нокдаунами и переломами Словесная перепалка закончилась нокдаунами и переломами В Турции мужчина поджёг волосы парню, чтобы тот "выглядел как мужчина" В Турции мужчина поджёг волосы парню, чтобы тот "выглядел как мужчина" Грубиян пнул подругу и пожалел об этом Грубиян пнул подругу и пожалел об этом В Башкирии посетители кафе устроили массовую драку В Башкирии посетители кафе устроили массовую драку Покупательница с коляской подралась с сотрудницей магазина Покупательница с коляской подралась с сотрудницей магазина

На что жалуетесь?

Вернуться