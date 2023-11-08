Конфликт в пункте выдачи из-за перерыва на обед

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Женщина пришла в пункт выдачи заказов маркетплейса и увидела сотрудницу, решившую сделать перерыв и поесть. Клиентка возмутилась этим и в грубой форме потребовала отменить перерыв. Сотруднице пункта выдачи нашлось, что ей ответить.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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