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В Москве ребёнок взял телефон родителей и заказал игрушек на 250 тысяч рублей

В Москве ребёнок взял телефон родителей и заказал игрушек на 250 тысяч рублей

Автор:
04 октября 2023 10:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Wildberries   Видео   Игрушки   дети   маркетплейс   покупки   пункт выдачи заказов   
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Так как возврат товаров на "Вайлдбериз" теперь платный, родителям придётся потратить на это ещё энную сумму.

Пользуясь ситуацией, малыш стащил родительский смартфон и, пока предки спали, устроил отвязный интернет-шоппинг.


Среди заказанных товаров не только игрушки и конструкторы - малец подумал и о сестрёнке, оплатив ей обувь. Заботливый мальчик!


За возврат товаров родителям придётся заплатить около 38 тысяч рублей.

Источник:

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Метки: Wildberries   Видео   Игрушки   дети   маркетплейс   покупки   пункт выдачи заказов   
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19  комментариев
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6k
Старичок 2 часа назад
раз заказал, значит у родителей деньги есть.
в чем проблема?
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59k
Олег 8 минут назад
На этой конченой помойке вообще ничего покупать нельзя.
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10k
МихА 24 минуты назад
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6k
мемфрид Полчаса назад
Хороший мальчик
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7k
tamin 41 минуту назад
Сами виноваты. Не объясняли и не контролировали. А пацан молодец, о сестре позаботился.
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52k
turyst 56 минут назад
Т.е. до прихода в пункт выдачи, они не знали, что он заказал?
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37k
Алексей Час назад
походу в детдоме появится новый житель)
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5k
Alex Час назад
Хороший мальчик
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23k
ЦСКА 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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