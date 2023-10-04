В Москве ребёнок взял телефон родителей и заказал игрушек на 250 тысяч рублей

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Так как возврат товаров на "Вайлдбериз" теперь платный, родителям придётся потратить на это ещё энную сумму.
Пользуясь ситуацией, малыш стащил родительский смартфон и, пока предки спали, устроил отвязный интернет-шоппинг.
Среди заказанных товаров не только игрушки и конструкторы - малец подумал и о сестрёнке, оплатив ей обувь. Заботливый мальчик!
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