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Как сотрудник пункта выдачи замкнувшую проводку тушил

Как сотрудник пункта выдачи замкнувшую проводку тушил

Автор:
13 ноября 2023 08:54
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Wildberries   Видео   инцидент   маркетплейс   огонь   пожар   
1303
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Камера наблюдения, установленная в пункте выдачи заказов маркетплейса, запечатлела попытки парня ликвидировать небольшое возгорание. Справиться с огнём удалось далеко не сразу.

Парень запаниковал и начал кому-то звонить. Сперва он пытался тушить огонь водой, а потом воспользовался огнетушителем.

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Метки: Wildberries   Видео   инцидент   маркетплейс   огонь   пожар   
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11  комментариев
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3k
Шапкин 57 минут назад
Водой? Проводку?
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296
Homefighter 2 минуты назад
Великолепно!
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491
AlexWoyz 24 минуты назад
противопожарный инструктаж не проводят ни разу..
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15
Igor Полчаса назад
Музычку бы наложить на видео! Из деревни дураков :-)
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48k
Прискорбный Скиталец Полчаса назад
сгорело:
1. куртка замшевая... три
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148
Сеня Полчаса назад
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poбт Час назад
соевый куколд
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