Как сотрудник пункта выдачи замкнувшую проводку тушил

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Камера наблюдения, установленная в пункте выдачи заказов маркетплейса, запечатлела попытки парня ликвидировать небольшое возгорание. Справиться с огнём удалось далеко не сразу.
Парень запаниковал и начал кому-то звонить. Сперва он пытался тушить огонь водой, а потом воспользовался огнетушителем.
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Метки: Wildberries Видео инцидент маркетплейс огонь пожар
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