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Мужчина заказал ТЭН и решил его проверить

Мужчина заказал ТЭН и решил его проверить

Автор:
02 ноября 2023 07:56
Сообщество : Wildberries
Метки: Wildberries   Видео   Прикол   ТЭН   люди   маркетплейс   проверка   пункт выдачи   
3517
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Новые приключения клиентов пунктов выдачи заказов. Герой видео заказал себе ТЭН и решил проверить его при получении.

Отзыв ведь ещё потом напишет, что ему бракованный товар продали.

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Метки: Wildberries   Видео   Прикол   ТЭН   люди   маркетплейс   проверка   пункт выдачи   
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29  комментариев
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6k
VL 2 часа назад
редчайший разум... уникум.
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3k
Игорь Минуту назад
реакция работницы понравилась, точнее - полное отсутствие реакции. видимо привыкла уже к подобным проверяльщикам ))
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3k
Χάρων 2 минуты назад
Так всё же ТЕН или КИПЯТИЛЬНИК?????
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24k
ЦСКА 9 минут назад
Это не ТЭН, это ведерный кипятильник! В детстве на даче бабушка чуть таким дом не спалила! Нагрела воду на тераске для помывки, из ведра достала, положила на клеенку, а из розетки не вынула! Кипятильник крякнул, но клеенка успела заняться! Хорошо дед в избе вонь учуял...Бабуля люлей выхватила!
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15k
Ivan 11 минут назад
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 22 минуты назад
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3k
poбт 23 минуты назад
не пойму, он молодой поэтому еще тупой
или старый поэтому уже тупой
или... да не не может быть
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7k
Vladimir Полчаса назад
К среднему образованию требуется хотя бы начальная соображалка.
(Ну, это я сильно занизил требования)
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10k
МихА Полчаса назад
Мужчина заказал ТЭН и решил его проверитьПосмотреть
Мужчина заказал ТЭН и решил его проверить
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95
Сеня 51 минуту назад
Сказочный д….б
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6k
мемфрид 58 минут назад
А что вы от чебурека хотите? Хорошо, что не лизнул
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550
Руслан 59 минут назад
Зачем кипятильник ТЭНом обозвали? У меня на даче такого же размера советский валяется, так ему пох есть вода, нет воды... Хоть как обогреватель используй! ))))))
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237
Михаил Руслан 38 минут назад
Трубчатый электронагреватель
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2k
Игорь Меншиков Час назад
А кули этот оглоеп за пласмассу держится? За спираль надо было до талого, чтоб мозги включились(если есть)
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557
Михаил Час назад
Был бы советский, может быт ьи выдержал бы такую экзекуцию, а для китая еще долго продержался

А сотрудница реально как в танке...
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388
александр ломовицкий Час назад
было как то в детстве . нагрел воды кипятильником вытащил его из кастрюли и положил на стол . схватил кастрюлю и убежал с ней во двор (не помню что там , вроде кур скубали) вернулся а из середины кипятильника пламя бьет красиво так . быстро выключил . только метал поплыл немного у кипятильника . но прибор то был Советский а тут голимый китай
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931
labus Час назад
Мужчина заказал ТЭН и решил его проверитьПосмотреть
Мужчина заказал ТЭН и решил его проверить
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45k
Цыц тут у меня Час назад
Интеллектуал!
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5k
Alex Час назад
Надо было предварительно его в ж**пу засунуть
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5k
Григорий Час назад
безмозглый тупой ишак и кипятильник.
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10k
hairov Час назад
Это он еще долго проработал без воды.
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30k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
не, ну работает, чё )))
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