Мужчина заказал ТЭН и решил его проверить

3517
1
1
Новые приключения клиентов пунктов выдачи заказов. Герой видео заказал себе ТЭН и решил проверить его при получении.
Отзыв ведь ещё потом напишет, что ему бракованный товар продали.
Источник:
Ссылки по теме:
- Нетрезвая клиентка Wildberries заснула в примерочной и выпала из кабинки на пол
- Неожиданная методика кодирования
- На складе WB в Электростали на работника упал огромный ящик с товаром
- Арсенал оружия забрал из Wildberries клиент в Ленинградской области и скрылся из ПВЗ, не расплатившись
- Разработчик игры-ужастика протестировал своё творение на родственниках
Новости партнёров
реклама
или... да не не может быть
(Ну, это я сильно занизил требования)
А сотрудница реально как в танке...