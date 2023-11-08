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Амурскому тигренку, которого спасли на трассе в Хабаровском крае, провели операцию

Амурскому тигренку, которого спасли на трассе в Хабаровском крае, провели операцию

Автор:
08 ноября 2023 11:37
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Тирг   животные   забота   милота   позитив   помощь   
1147
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У маленького хищника с мудрым взглядом перелом плеча, к сожалению, у малыша есть осложнения, так как кости молодого тигра очень мягкие.

Но на этом раны бедняги не закончились — у полосатого перелом большеберцовой кости.


Врач обнадежил, что все стабильно и главное — это сбалансировать питание, чтобы побыстрее все восстановилось.


Держим кулачки за красавца

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Метки: Видео   Тирг   животные   забота   милота   позитив   помощь   
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13k
Андрей А 57 минут назад
Молодцы!
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6k
Smolny Полчаса назад
На 20 секунде - от наркоза зрачок уехал?
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13k
Павел 43 минуты назад
Здоровья кошаку и спасибо врачам!
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