Амурскому тигренку, которого спасли на трассе в Хабаровском крае, провели операцию

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У маленького хищника с мудрым взглядом перелом плеча, к сожалению, у малыша есть осложнения, так как кости молодого тигра очень мягкие.
Но на этом раны бедняги не закончились — у полосатого перелом большеберцовой кости.
Врач обнадежил, что все стабильно и главное — это сбалансировать питание, чтобы побыстрее все восстановилось.
Держим кулачки за красавца
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