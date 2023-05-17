Пёс обрадовался, увидев себя в телевизоре 

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Пёс по кличке Бронн увидел видеоролик с собой по местному телевидению и не смог сдержать эмоций. Животное начало лаять и прыгать от счастья
Видео с псом и малышом попало в подборку забавных видео с животными на телеканале. Питомец увидел видеоролик с собой в телевизоре и не смог сдержать радости.
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