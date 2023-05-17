FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13967 постов • 1668 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Пёс обрадовался, увидев себя в телевизоре&nbsp;

Пёс обрадовался, увидев себя в телевизоре 

Автор:
17 мая 2023 10:41
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   животные   милота   позитив   собака   
1136
1
1

Пёс по кличке Бронн увидел видеоролик с собой по местному телевидению и не смог сдержать эмоций. Животное начало лаять и прыгать от счастья

Видео с псом и малышом попало в подборку забавных видео с животными на телеканале. Питомец увидел видеоролик с собой в телевизоре и не смог сдержать радости.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Реакция   видео   животные   милота   позитив   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
котегRUS Час назад
вот такие сюжеты поднимают настроение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
nobody® Полчаса назад
Когда тебя показывают по телевизору
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий Час назад
Может не в тему, но представил себе, как радуется Зеленский , Любуясь записями своих представлений перед политиками разных стран
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

605020



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
15 изображений, рассказывающих трогательные истории без слов
15 изображений, рассказывающих трогательные истории без слов
Набирающие популярность в сообществах
В США продают затоталенный Lamborghini Aventador Ultimae
В США продают затоталенный Lamborghini Aventador Ultimae
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Наказать "нетолерантных"
Наказать "нетолерантных"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Войдите в положение

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомобили#позитив#США#факты#забавно#Россия#знаменитости#улыбнуло
#Юмор#животные#автомир#история#в мире#авто аварии#кино#СССР#Китай#Автовсячина
#Прикол#интересно#машина#ДТП#аварии#подборка#люди#до и после#шоу бизнес#суд
Asus ROG Ally успешно запустила игры с Nintendo Switch, Xbox 360 и PS3 (видео) Asus ROG Ally успешно запустила игры с Nintendo Switch, Xbox 360 и PS3 (видео) Встреча собаки с хозяином после нескольких лет разлуки Встреча собаки с хозяином после нескольких лет разлуки Руку убрал: забавная реакция пса на поглаживание лапы Руку убрал: забавная реакция пса на поглаживание лапы Бульдог делает зарядку вместе с хозяином Бульдог делает зарядку вместе с хозяином Очаровательный попрошайка Очаровательный попрошайка Смешная реакция пса на поцелуи хозяев Смешная реакция пса на поцелуи хозяев

На что жалуетесь?

Вернуться