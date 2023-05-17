К важным новостям: щенок уснул в прямом эфире

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Бездомный щенок уснул на руках ведущего новостей и умилил пользователей соцсетей. Мужчина поспешил передать всю "магию" этого момента.
Милота, да и только. Какие уж тут теперь новости.
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