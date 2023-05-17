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К важным новостям: щенок уснул в прямом эфире

К важным новостям: щенок уснул в прямом эфире

Автор:
17 мая 2023 08:22
Сообщество : Животные
Метки: Пёс   видео   животные   милота   позитив   собака   щенок   
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Бездомный щенок уснул на руках ведущего новостей и умилил пользователей соцсетей. Мужчина поспешил передать всю "магию" этого момента.

Милота, да и только. Какие уж тут теперь новости.

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Метки: Пёс   видео   животные   милота   позитив   собака   щенок   
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Андрей Филиппов Час назад
О май гад!
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Dobriy drug

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