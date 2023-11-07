На трассе Комсомольск-Хабаровск спасли раненого тигрёнка

В Хабаровске местные спасли испуганного тигренка — малыш вышел на трассу в поисках помощи, где его по счастливой случайности увидел ветеринар
Во время сильного снегопада на Дальнем Востоке заблудившееся животное заметил мужчина — он отвез «котика» в ветклинику. Там тигренку заботливо провели осмотр — на снимке видно, что у него сломана лапка, однако теперь малышу оказывается необходимая помощь, и он не мучается от боли.
Самому котенку повезло — он попал в руки мужчины, который когда-то закончил ветеринарное училище, рассказала Readovka его знакомая. Судя по кадрам из клиники, тигренок ведет себя спокойно — умиленные ветеринары окружили его заботой, животное дает себя гладить, однако все еще находится в состоянии шока.
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