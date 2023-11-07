На трассе Комсомольск-Хабаровск спасли раненого тигрёнка



Во время сильного снегопада на Дальнем Востоке заблудившееся животное заметил мужчина — он отвез «котика» в ветклинику. Там тигренку заботливо провели осмотр — на снимке видно, что у него сломана лапка, однако теперь малышу оказывается необходимая помощь, и он не мучается от боли.

