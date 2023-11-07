FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15099 постов • 1690 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
На трассе Комсомольск-Хабаровск спасли раненого тигрёнка

На трассе Комсомольск-Хабаровск спасли раненого тигрёнка

Автор:
07 ноября 2023 08:36
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   Хабаровск   животные   милота   тигренок   
550
1
2

В Хабаровске местные спасли испуганного тигренка — малыш вышел на трассу в поисках помощи, где его по счастливой случайности увидел ветеринар


Во время сильного снегопада на Дальнем Востоке заблудившееся животное заметил мужчина — он отвез «котика» в ветклинику. Там тигренку заботливо провели осмотр — на снимке видно, что у него сломана лапка, однако теперь малышу оказывается необходимая помощь, и он не мучается от боли.

Самому котенку повезло — он попал в руки мужчины, который когда-то закончил ветеринарное училище, рассказала Readovka его знакомая. Судя по кадрам из клиники, тигренок ведет себя спокойно — умиленные ветеринары окружили его заботой, животное дает себя гладить, однако все еще находится в состоянии шока.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Спасение   Хабаровск   животные   милота   тигренок   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Billi_Bons Полчаса назад
Крепкого здоровья маленькому. Поправляйся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Slonyash Минуту назад
Не зря мужик учился! Слава таким!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Сталкер 13 минут назад
Выздоравливай, малыш!
Человекам – спасибо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

833609



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, распылившего перцовый баллон и сопротивлявшегося полиции
В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, распылившего перцовый баллон и...
Набирающие популярность в сообществах
Художник Герасимов Андрей Викторович
Художник Герасимов Андрей Викторович
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Куриный бульон

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#задержание#Спорт#Вещи#обман#ЧП#в мире#съемка
#интересное#Юмор#СССР#познавательно#полиция#криминал#Санкт-Петербург#шоу бизнес#мужчина
#животные#факты#забавно#Прикол#конфликт#Мемы#сарказм#стрельба#роль
В Якутске спасли двух бельчат, измазанных в клее и прилипших к картону В Якутске спасли двух бельчат, измазанных в клее и прилипших к картону В Турции неравнодушные люди спасают домашних животных В Турции неравнодушные люди спасают домашних животных Кот, которого достали из-под завалов, не отходит от спасателя Кот, которого достали из-под завалов, не отходит от спасателя Четырёхмесячный телёнок сбежал со скотобойни и обрёл новый дом Четырёхмесячный телёнок сбежал со скотобойни и обрёл новый дом Добрый парень спас ежика Добрый парень спас ежика

На что жалуетесь?

Вернуться