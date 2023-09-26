Ворона помогла медлительному ёжику перейти дорогу

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Автовладельцам в Латвии пришлось остановиться посреди дороги, так как на проезжую часть выбежал ёж. Он не торопился уходить с трассы, но, к счастью, ему на помощь прилетела пернатая подруга.
Убедившись, что с ежом все в порядке, ворона отскочила подальше от животного, продолжая наблюдать за его действиями со стороны.
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