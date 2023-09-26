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Ворона помогла медлительному ёжику перейти дорогу

Ворона помогла медлительному ёжику перейти дорогу

Автор:
26 сентября 2023 10:33
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в Латвии   ворона   дорога   животные   милота   позитив   помощь   птица   ёжик   
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Автовладельцам в Латвии пришлось остановиться посреди дороги, так как на проезжую часть выбежал ёж. Он не торопился уходить с трассы, но, к счастью, ему на помощь прилетела пернатая подруга.

Убедившись, что с ежом все в порядке, ворона отскочила подальше от животного, продолжая наблюдать за его действиями со стороны.


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Метки: Видео   в Латвии   ворона   дорога   животные   милота   позитив   помощь   птица   ёжик   
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8  комментариев
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35k
Dobry vojak Svejk 57 минут назад
Он ещё жирок не нагулял ))) Она его потом опять пригонит, фарш из него приготовить )))
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911
uid-5j7c27kq 5 минут назад
Ворона думала что он уже сбит и пришла его кушать, а оказалось он жив
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92k
sapér Vodička 8 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Горожанин 53 минуты назад
Врановые - одни из самых умных животных на Земле.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Тот банальный факт, что в летний период в рационе ворон немалое место занимают раздавленные автомобилями на дорогах ежи, разумеется, не рассматривается. Осечка у вороны вышла!
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140
Собака У Попа Борис Карабанов 56 минут назад
Так она его съесть пыталась?
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