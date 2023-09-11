Знакомство с семейством гепардов

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Самка гепарда решила познакомить фотографа со своими детёнышами. Кадры встречи с семейством мужчина опубликовал в сети.
Поиграйте с дядей, а я пока отдохну.
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-Не, не! Я не ваш папа, какие алименты?
Гепард -- собачий софт на кошачьем железе.
Если он, так самку он давно воспитывает. Живёт он на границе заповедника, так, что звери в естественной среде обитания.