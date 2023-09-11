FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14714 постов • 1687 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Знакомство с семейством гепардов

Знакомство с семейством гепардов

Автор:
11 сентября 2023 14:10
Сообщество : Животные
Метки: Видео   встреча   гепард   добро   животные   милота   позитив   
1154
1
1

Самка гепарда решила познакомить фотографа со своими детёнышами. Кадры встречи с семейством мужчина опубликовал в сети.

Поиграйте с дядей, а я пока отдохну.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   встреча   гепард   добро   животные   милота   позитив   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
banzai7 2 часа назад
А фотограф такой:
-Не, не! Я не ваш папа, какие алименты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Лесли 🥰 6 минут назад
Так они мило чирикают как птички)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Дмитрий 12 минут назад
Лиса -- кошачий софт на собачьем железе,
Гепард -- собачий софт на кошачьем железе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Игорь 18 минут назад
Случайно не этот фотограф?
Если он, так самку он давно воспитывает. Живёт он на границе заповедника, так, что звери в естественной среде обитания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
scorpick 2 часа назад
Это у них камуфляж такой на спине от хищных птиц? Прикольно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123
Liberman scorpick 8 минут назад
У них такой окрас как у медоеда. Медоед ацкий зверь. К ним хищники предпочитают не приближаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123
Liberman Сергей 7 минут назад
Это защита от хищников. Окрас как у медоеда. С медоедом никто не связывается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

720442



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Никакого почтения: водители в Германии устали от экоактивистов и больше не надеются на полицию
Никакого почтения: водители в Германии устали от экоактивистов и больше не надеются на...
В Минске выбрали Мисс Беларусь
В Минске выбрали Мисс Беларусь
Набирающие популярность в сообществах
Впечатления "из отпуска"
Впечатления "из отпуска"
Знаменитости, которые опозорились из-за внешнего вида
Знаменитости, которые опозорились из-за внешнего вида
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#люди#интересное#милота#в мире#дизайн#задержание#Москва#смерть
#Юмор#Прикол#Россия#Дагестан#сарказм#машина#ДТП#новости#Спасение#школа
#животные#история#подборка#интересно#США#девушки#забавно#позитив#полиция
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Встреча собаки с хозяином после нескольких лет разлуки Встреча собаки с хозяином после нескольких лет разлуки Очаровательный попрошайка Очаровательный попрошайка Котёнок завёл себе человека Котёнок завёл себе человека Обнимашек хватит на всех! Обнимашек хватит на всех! Лошадь пришла в жилище хозяйки за угощением Лошадь пришла в жилище хозяйки за угощением

На что жалуетесь?

Вернуться