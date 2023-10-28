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Житель Башкирии выходил сбитого на трассе медвежонка и выпустил его на волю

Житель Башкирии выходил сбитого на трассе медвежонка и выпустил его на волю

Автор:
28 октября 2023 10:49
Сообщество : Животные
Метки: Башкирия   Видео   Медведь   добро   животные   забота   медвежонок   поступок   
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Сбитого косолапого нашли на обочине дороги в Зилаирском районе. Его стал выхаживать местный житель Алексей Гаврилов.

Сбитого на трассе косолапого подобрал местный охотник Алексей Гаврилов в августе этого года. Полтора месяца мужчина лечил и заботился о нем. За советами по уходу Алексей обращался к охотоведам и в местную ветстанцию. После того как медвежонок полностью оправился, коллективно приняли решение вернуть его в дикую природу.


«Надеюсь, что это решение будет ему во благо. Желаю нашему медвежонку успешной зимовки и свободной жизни», - написал Мелкоедов.


Глава администрации поделился видео, на котором видно, что медвежонок не спешит скрыться в лесу, как только открыли клетку. Он периодически оглядывается на людей, а те его подбадривают: «Иди с Богом!», «Ты выживешь!», «Давай, друг!»


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Метки: Башкирия   Видео   Медведь   добро   животные   забота   медвежонок   поступок   
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13  комментариев
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83k
Доктор Джонс Час назад
Толстенький...
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41k
Aleks 7 минут назад
Ничесе пухляша откормили. Только в спячку заваливаться.
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322
deadDEVIL 20 минут назад
Если ему до происшествия мать навыки не дала, то мишке кирдык, скорее всего.
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1k
Igor Grishaev Полчаса назад
Успеет ли жир набрать, прежде чем в спячку залечь
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41k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Вернулся от бабушки с летних каникул :)
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76k
Viktor Полчаса назад
Зверь привык, что ему хавчик на блюде подносят, что будет в природе один Бог ведает! Но пожелаем удачи пухляшу!
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285
iskra 47 минут назад
Не выживет.. Об этом уже давно говорится,но люди упорно считают, что если выпустить ребенка в дикую природу, то он там сможет жить как взрослая особь.
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285
iskra Татьяна Баженова 6 минут назад
Зимой медведи жратву не ищут, а залегают в спячку. И то,бывает, что жирка не хватает до весны.
А малого кто научит берлогу строить?
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5k
Григорий 56 минут назад
Хорошее дело, Удачи косолапому!
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13k
gavrosh Час назад
Откормили винипуха)
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