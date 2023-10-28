Житель Башкирии выходил сбитого на трассе медвежонка и выпустил его на волю

Сбитого на трассе косолапого подобрал местный охотник Алексей Гаврилов в августе этого года. Полтора месяца мужчина лечил и заботился о нем. За советами по уходу Алексей обращался к охотоведам и в местную ветстанцию. После того как медвежонок полностью оправился, коллективно приняли решение вернуть его в дикую природу.

«Надеюсь, что это решение будет ему во благо. Желаю нашему медвежонку успешной зимовки и свободной жизни», - написал Мелкоедов.

Глава администрации поделился видео, на котором видно, что медвежонок не спешит скрыться в лесу, как только открыли клетку. Он периодически оглядывается на людей, а те его подбадривают: «Иди с Богом!», «Ты выживешь!», «Давай, друг!»