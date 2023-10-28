Житель Башкирии выходил сбитого на трассе медвежонка и выпустил его на волю

Сбитого косолапого нашли на обочине дороги в Зилаирском районе. Его стал выхаживать местный житель Алексей Гаврилов.
Сбитого на трассе косолапого подобрал местный охотник Алексей Гаврилов в августе этого года. Полтора месяца мужчина лечил и заботился о нем. За советами по уходу Алексей обращался к охотоведам и в местную ветстанцию. После того как медвежонок полностью оправился, коллективно приняли решение вернуть его в дикую природу.
«Надеюсь, что это решение будет ему во благо. Желаю нашему медвежонку успешной зимовки и свободной жизни», - написал Мелкоедов.
Глава администрации поделился видео, на котором видно, что медвежонок не спешит скрыться в лесу, как только открыли клетку. Он периодически оглядывается на людей, а те его подбадривают: «Иди с Богом!», «Ты выживешь!», «Давай, друг!»
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Медведь просыпается весной, после зимней спячки. Поковырялся в зубах
и чувствует во рту какая-то волосинка.
Отрывает с головы волос, сравнивает: - Не-а!
С руки: -" Не-а!"
С груди: -" Не-а!"
С живота: -" Не-а!"
Чуть ниже: - "Да ну на.х.у.й!!!!"
А малого кто научит берлогу строить?