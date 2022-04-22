Рабочие спасли пса, упавшего в оросительный канал

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В Эквадоре строительная бригада пришла на помощь попавшему в беду псу. Один из рабочих заметил, как четвероногий друг человека упал в оросительный канал и предупредил об этом своих коллег. Мужчины быстро сориентировались и спасли пса.
Рабочий сел в ковш землеройной машины и был спущен в канал. Он дождался, пока животное будет проплывать мимо и схватил его. Момент спасения пса попал на видео.
Источник:
АНТИФИШКИ
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