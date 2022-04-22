FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Животные 12006 постов • 1312 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Рабочие спасли пса, упавшего в оросительный канал

Рабочие спасли пса, упавшего в оросительный канал

Автор:
22 апреля 2022 12:01
Сообщество : Животные
Метки: Эквадор   в мире   видео   добро   животные   поступок   спасение   
253
1
1
В Эквадоре строительная бригада пришла на помощь попавшему в беду псу. Один из рабочих заметил, как четвероногий друг человека упал в оросительный канал и предупредил об этом своих коллег. Мужчины быстро сориентировались и спасли пса.
Рабочий сел в ковш землеройной машины и был спущен в канал. Он дождался, пока животное будет проплывать мимо и схватил его. Момент спасения пса попал на видео.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Эквадор   в мире   видео   добро   животные   поступок   спасение   
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Федор 48 минут назад
Люди с большим сердцем))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
18k
DeniZZka 19 минут назад
Там кто-то из наших был. На 21й секунде "давай-давай-давай!" =))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Сергей 20 минут назад
Из грязи в князи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57
Alex 44 минуты назад
Герои!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

920270



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Внешность эльфа, голос ангела: жизнь немецкой певицы, покорившей слушателей из СССР
12
123
Внешность эльфа, голос ангела: жизнь немецкой певицы, покорившей слушателей из СССР
А ведь когда-то все было иначе: 20 фотосвидетельств истинной дружбы народов
1
181
А ведь когда-то все было иначе: 20 фотосвидетельств истинной дружбы народов
Набирающие популярность в сообществах
От Горбунка до Росинанта: самые знаменитые лошади мира литературы
0
24
От Горбунка до Росинанта: самые знаменитые лошади мира литературы
Среди одиннадцати советских кавалеров ордена «Победа» были все маршалы и только один генерал армии. Кто он?
0
1
Среди одиннадцати советских кавалеров ордена «Победа» были все маршалы и только один...
Электрические пикапы Hummer и Rivian сравнили в заезде на четверть мили (видео)
Электрические пикапы Hummer и Rivian сравнили в заезде на четверть мили (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный отец
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#Ватермарк#история#картинки#кино#подборка#автомир#дети#новости
#Юмор#животные#люди#мир#аварии#Приколы#Жизнь#Спорт#комментарии#позитив
#интересно#в мире#факты#интересное#дтп#Разное#Россия#автомобили#милота#СССР
Электрические пикапы Hummer и Rivian сравнили в заезде на четверть мили (видео) Электрические пикапы Hummer и Rivian сравнили в заезде на четверть мили (видео) Незнакомец спас домашних животных, запертых в загоревшемся доме Незнакомец спас домашних животных, запертых в загоревшемся доме Спасение пса из смертельной ловушки Спасение пса из смертельной ловушки Неравнодушная женщина спасла попавших в беду утят Неравнодушная женщина спасла попавших в беду утят Женщина вернула выпавшего из бассейна пингвина к сородичам Женщина вернула выпавшего из бассейна пингвина к сородичам Cпасение собаки, увязшей в грязи Cпасение собаки, увязшей в грязи

На что жалуетесь?

Вернуться