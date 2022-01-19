Осиротевшему медвежонку нашли новую маму

Рабочие обнаружили в контейнере совсем крохотного медвежонка. Мужчины не знали о судьба его матери и предположили, что она погибла. Медвежонка отогрели и накормили, а затем подкинули другой медведице.

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В видео присутствует ненормативная лексика. Автор в комментариях к оригинальному видео сообщил , что у хищницы уже был свой медвежонок и она приняла ещё одного малыша как родного.В видео присутствует ненормативная лексика.