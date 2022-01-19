Осиротевшему медвежонку нашли новую маму

788
1
1
Рабочие обнаружили в контейнере совсем крохотного медвежонка. Мужчины не знали о судьба его матери и предположили, что она погибла. Медвежонка отогрели и накормили, а затем подкинули другой медведице.
Автор в комментариях к оригинальному видео сообщил, что у хищницы уже был свой медвежонок и она приняла ещё одного малыша как родного.
В видео присутствует ненормативная лексика.
В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Любопытный медвежонок снял уникальное видео в заповеднике
- Спасение попавшей в беду цапли
- Мужчина спас попавшего в беду кота
- Ласковый кот нашел себе нового друга
- Собаки из приюта выбирают себе новогодний подарок
46
Понравилось46
Новости партнёров