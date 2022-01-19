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Осиротевшему медвежонку нашли новую маму

Осиротевшему медвежонку нашли новую маму (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2022 12:31
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   животные   люди   медведи   медвежонок   находка   
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Рабочие обнаружили в контейнере совсем крохотного медвежонка. Мужчины не знали о судьба его матери и предположили, что она погибла. Медвежонка отогрели и накормили, а затем подкинули другой медведице.
Автор в комментариях к оригинальному видео сообщил, что у хищницы уже был свой медвежонок и она приняла ещё одного малыша как родного.

В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: видео   добро   животные   люди   медведи   медвежонок   находка   
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5  комментариев
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14k
Совранский 2 часа назад
Добрая весть - пусть и небольшая! Быть Добру!
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1k
Anton Chigurh Час назад
какой милашик.... здоровья ему)
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Егор Терентьев Час назад
Хорошо что мужики попались адекватные! Им и ихнему крестнику Добра!
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 2 часа назад
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12k
Majul 2 часа назад
Дай боги ему счастливой жизни и здоровья, да и мужикам его нашедшим тоже. Добрые дела всегда вознаграждаются сторицей
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