Женщина вернула выпавшего из бассейна пингвина к сородичам

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Любопытный пингвин выбрался из бассейна и не смог вернуться обратно. К счастью, оказавшаяся неподалеку женщина помогла птице вернуться к соплеменникам.
Помощь очень любопытному и свободолюбивому пингвину.
Источник:
АНТИФИШКИ
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