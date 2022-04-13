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Женщина вернула выпавшего из бассейна пингвина к сородичам

Женщина вернула выпавшего из бассейна пингвина к сородичам (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2022 11:12
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   животные   пингвин   поступок   птица   
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Любопытный пингвин выбрался из бассейна и не смог вернуться обратно. К счастью, оказавшаяся неподалеку женщина помогла птице вернуться к соплеменникам.
Помощь очень любопытному и свободолюбивому пингвину.

Источник:

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Метки: видео   добро   животные   пингвин   поступок   птица   
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Hunson Abadeer 10 минут назад
добро
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