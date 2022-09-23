Медвежонок напугал оленей, зашедших на его территорию

Юный представитель медвежьего семейства, обнаружив нескольких парнокопытных, пасущихся у него за спиной, продемонстрировал — кто настоящий хозяин поляны и атаковал незваных гостей.



В ходе непродолжительной погони грозный детёныш, изгоняя конкурентов со своей территории, запрыгнул на дерево, а затем снова пустился догонять животных.