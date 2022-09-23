Медвежонок напугал оленей, зашедших на его территорию

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Житель небольшого населённого пункта в США запечатлел встречу шестимесячного медвежонка с парнокопытными обитателями леса.
Юный представитель медвежьего семейства, обнаружив нескольких парнокопытных, пасущихся у него за спиной, продемонстрировал — кто настоящий хозяин поляны и атаковал незваных гостей.
В ходе непродолжительной погони грозный детёныш, изгоняя конкурентов со своей территории, запрыгнул на дерево, а затем снова пустился догонять животных.
В ходе непродолжительной погони грозный детёныш, изгоняя конкурентов со своей территории, запрыгнул на дерево, а затем снова пустился догонять животных.
Позже заснувшая под деревом косолапая мамаша и резвящиеся на ней детёныши были запечатлены в лесу, в окрестностях населённого пункта Джаспер (округ Пикенс, Джорджия, США)
Источник:
АНТИФИШКИ
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