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Медвежонок напугал оленей, зашедших на его территорию

Медвежонок напугал оленей, зашедших на его территорию

Автор:
23 сентября 2022 08:31
Сообщество : Животные
Метки: США   в мире   видео   животные   медведь   медвежонок   олень   
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Житель небольшого населённого пункта в США запечатлел встречу шестимесячного медвежонка с парнокопытными обитателями леса.

Источник:

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Метки: США   в мире   видео   животные   медведь   медвежонок   олень   
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2  комментария
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1k
cheeze1963 37 минут назад
А гамак чей? Мишкин?
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Григорий Час назад
мужик охотник растёт)
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