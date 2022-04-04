Как мурчат довольные медвежата

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Слышали ли вы когда-нибудь, как мурчат медвежата? Медвежата издают необычные звуки, когда чувствуют себя комфортно и безопасно. Стоит отметить, что мурчать у них получается не хуже котиков.
Пригрелся и задремал. Милота, да и только!
Источник:
АНТИФИШКИ
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