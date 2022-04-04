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Как мурчат довольные медвежата

Как мурчат довольные медвежата (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 апреля 2022 10:17
Сообщество : Животные
Метки: Приколы   видео   животные   интересное   медведь   медвежонок   милота   урчание   
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Слышали ли вы когда-нибудь, как мурчат медвежата? Медвежата издают необычные звуки, когда чувствуют себя комфортно и безопасно. Стоит отметить, что мурчать у них получается не хуже котиков.
Пригрелся и задремал. Милота, да и только!

Источник:

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Метки: Приколы   видео   животные   интересное   медведь   медвежонок   милота   урчание   
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3  комментария
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5k
Алексей 2 часа назад
Как будто вертолёт летит.
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Григорий Бабкин 7 минут назад
Потапыч думает: - Какая большая вкусняха! Надолго хватит.
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GelmuT_nec Час назад
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