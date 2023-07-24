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Собака прогнала вышедшего к людям медведя

Собака прогнала вышедшего к людям медведя

Автор:
24 июля 2023 07:59
Сообщество : Животные
Метки: Башкирия   Видео   Россия   животные   медведь   собака   
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В Башкирии собака прогнала медведя, который вышел к собиравшим ягоду в лесу людям. Камера на ошейнике запечатлела короткую погоню четвероногого друга человека за косолапым.
Жители Баймакского района собирали ягоды в лесу и услышали медвежий рёв. Они приняли решение покинуть опасное место, однако их пёс на прощание решил припугнуть косолапого. Медведь сперва убегал, а затем остановился и начал игнорировать собаку.

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Метки: Башкирия   Видео   Россия   животные   медведь   собака   
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