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Ожесточённая битва тигра и медведя

Ожесточённая битва тигра и медведя

Автор:
18 апреля 2023 12:57
Метки: видео   детёныши   животные   медведь   медвежонок   милота   схватка   тигр   тигрёнок   
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Кто победит в схватке: тигр или медведь? Два хищника решили выяснить, кто из них сильней. Однако есть один нюанс.

Балу и Шерхан. Начало

Свирепое и неожиданное нападение медведя на тигра. Славные малыши!

Источник:

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Метки: видео   детёныши   животные   медведь   медвежонок   милота   схватка   тигр   тигрёнок   
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3  комментария
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8k
Борис Карабанов 58 минут назад
Интересно, а если слон и вдруг на кита налезет, кто кого сборет?
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Олег Квирулянт 12 минут назад
18+ почему не поставлено? Жуткие кадры могут и психику поломать.
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