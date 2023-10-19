В лобби московской гостиницы четверо мужчин подрались с сотрудниками отеля

В лобби столичного отеля «Аврора Люкс» на улице Петровка произошла массовая драка, сообщает издание Baza. Четверо мужчин устроили потасовку с сотрудниками гостиницы.



На кадрах видно, как двое зачинщиков драки нападают на охранника. Их пытается разнять третий посетитель отеля. Затем в конфликт вмешивается второй сотрудник гостиницы.

Причиной ссоры стало поведение компании мужчин, распивающих спиртное в вестибюле отеля. После замечания один из дебоширов достал из куртки складной нож и начал угрожать охраннику.

Нападавших доставили в отделение полиции. По данным источника, нарушители спокойствия зашли в отель с улицы и не были постояльцами.