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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 833 поста • 42 подписчика подписаться
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В лобби московской гостиницы четверо мужчин подрались с сотрудниками отеля

В лобби московской гостиницы четверо мужчин подрались с сотрудниками отеля

Автор:
19 октября 2023 08:51
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   гостиница   драка   конфликт   мужчины   негатив   ножик   
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Один из них пытался ударить ножом охранника в шею.

В лобби столичного отеля «Аврора Люкс» на улице Петровка произошла массовая драка, сообщает издание Baza. Четверо мужчин устроили потасовку с сотрудниками гостиницы.


На кадрах видно, как двое зачинщиков драки нападают на охранника. Их пытается разнять третий посетитель отеля. Затем в конфликт вмешивается второй сотрудник гостиницы.


Причиной ссоры стало поведение компании мужчин, распивающих спиртное в вестибюле отеля. После замечания один из дебоширов достал из куртки складной нож и начал угрожать охраннику.


Нападавших доставили в отделение полиции. По данным источника, нарушители спокойствия зашли в отель с улицы и не были постояльцами.

Источник:

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Метки: Видео   гостиница   драка   конфликт   мужчины   негатив   ножик   
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6  комментариев
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22k
babuby 2 часа назад
На счёт "достал нож и начал угрожать", ... Необходимо чтобы у охранников, были чёткие разрешения на применение спецсредств и оружия! Иначе на кой хрен вообще нужны охранники, если им самих себя защищать запрещено? Какой тогда вообще в них смысл?
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3k
Руслан Полчаса назад
Ну с теми, кто достаёт нож по любому поводу и без, всё понятно - только сажать на 10 и выше. Но главный вопрос: как наши органы это преступление квалифицируют. В этом же корень проблем! Если снова хулиганка и штраф или условка, а не угроза убийством/покушение на убийство группой лиц, то сразу понятно, что это либо трусость, либо финансовый интерес ментов и судейских. И то, и то - очень плохой признак. Надо чистить/сажать чиновников, ментов, кто всё это беззаконие крышует и наживается на этом.
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 37 минут назад
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28k
Lehoia Час назад
5-звездный отель в элитном центре и такая неквалифицированная охрана? Даже как-то странно.
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50k
Сергей Час назад
Ну тут и говрить нечего. Все мы знаем кто "раз на раз " сразу нож достает...Как эти зверьки достали уже. Они не люди. Драки всегда на руси были. И в них не было цели убить, Но так вот что бы по любому случаю сразу пытаться убить человека...одним словом - животные
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