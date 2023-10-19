В лобби московской гостиницы четверо мужчин подрались с сотрудниками отеля

Один из них пытался ударить ножом охранника в шею.
В лобби столичного отеля «Аврора Люкс» на улице Петровка произошла массовая драка, сообщает издание Baza. Четверо мужчин устроили потасовку с сотрудниками гостиницы.
На кадрах видно, как двое зачинщиков драки нападают на охранника. Их пытается разнять третий посетитель отеля. Затем в конфликт вмешивается второй сотрудник гостиницы.
Причиной ссоры стало поведение компании мужчин, распивающих спиртное в вестибюле отеля. После замечания один из дебоширов достал из куртки складной нож и начал угрожать охраннику.
Нападавших доставили в отделение полиции. По данным источника, нарушители спокойствия зашли в отель с улицы и не были постояльцами.
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