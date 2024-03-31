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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1314 постов • 58 подписчиков подписаться
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Обычный день в Бразилии

Обычный день в Бразилии

Автор:
31 марта 2024 11:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Бразилия   Видео   драка   конфликт   мужчины   негатив   обычный день   
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Мужчина был недоволен, тем что курьер на велосипеде остановился посреди дороги и вышел к нему на разборку с мачете.

Курьер оказался тоже не из робкого десятка и достал свой мачете.


Велосипедист разбил заднее стекло водителю машины, а тот парировал броском велосипеда в самого курьера.


По итогу победу одержал водитель машины. Он переехал бедолагу курьера и спокойно уехал по своим делам.

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Метки: Бразилия   Видео   драка   конфликт   мужчины   негатив   обычный день   
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9k
Гвоздь 20 минут назад
страна возможностей
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44k
Карандаш 2 минуты назад
Всё таки самокатчик, велосипедист это диагноз.
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17k
Андрей 11 минут назад
Ну и где он его переехал, я вас спрашиваю? Так, слегка толкнул.
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63k
Олег 21 минуту назад
Кавказцам на заметку! Никакой стрелянины
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39k
АнтонПолднев Полчаса назад
Я так понял, там без этого ножичка никто из дома не выходит...
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  • Дата регистрации: 30.09.2013
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