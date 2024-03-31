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Мужчина был недоволен, тем что курьер на велосипеде остановился посреди дороги и вышел к нему на разборку с мачете.
Курьер оказался тоже не из робкого десятка и достал свой мачете.
Велосипедист разбил заднее стекло водителю машины, а тот парировал броском велосипеда в самого курьера.
По итогу победу одержал водитель машины. Он переехал бедолагу курьера и спокойно уехал по своим делам.
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