Курьер оказался тоже не из робкого десятка и достал свой мачете.

Велосипедист разбил заднее стекло водителю машины, а тот парировал броском велосипеда в самого курьера.

По итогу победу одержал водитель машины. Он переехал бедолагу курьера и спокойно уехал по своим делам.