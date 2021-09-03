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В Англии соседи устроили зрелищную драку

В Англии соседи устроили зрелищную драку (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2021 14:04
Метки: англия   видео   драка   конфликт   негатив   соседи   
506
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Жительница британского города запечатлела драку мужа с соседом. Мужчина в черной футболке до последнего пытался решить проблему словесно, однако противник измазал его краской.
Возможно конфликт произошел на религиозной почве. Мужчина ударил соседа в красной футболке после того, как тот измазал его лицо свеженанесенной черной краской с калитки с крестом.

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Метки: англия   видео   драка   конфликт   негатив   соседи   
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16  комментариев
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13k
куджо 53 минуты назад
Без ног, чисто английское избиение
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334
Мурчелло 52 секунды назад
Велик и могуч британский язык.
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1k
Hallo FreeSpace 2 минуты назад
по доброму
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2k
Frank Borman 5 минут назад
Два почтенных джентльмена выяснили свои разногласия кулаками. Все по честному, все по правилам. Ни тебе ножей, ни палок с кастетами. Душа радуется - есть еще в Британии рыцарский дух.
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21k
Очевидное-Невероятное 8 минут назад
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16k
Serg2001 23 минуты назад
Прекрасное, тёплое, я бы даже сказал ламповое, видео... ) В нем все прекрасно... и бой двух джентльменов практически по правилам маркиза Куинсберри, и нарядные майки участников, уютная зелень дворика, любопытная собачка... а главное - справедливое наказание агрессора!... ))
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13k
Объект реальности Полчаса назад
классический бокс, черный круто навтыкал.
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9k
Majul Полчаса назад
фак-фак-фак. Бедный язык )
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20k
hebpat Полчаса назад
атеистический фанатик сначала оскорбил символ веры, а потом избил до потери сознания верующего в красной футболке, что то я ни разу не видел чтоб попы избивали атеистов, за то что те отказываются поверить в бога
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2k
Заряд бодрости Полчаса назад
Загляденье :))
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1k
Инквизитор РФ Полчаса назад
Славный нокаут
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3k
Едондер пуп 36 минут назад
Вначале я бы на красное поставил))
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1k
No pasaran 39 минут назад
Вот тебе и pussy man
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38k
dima423 51 минуту назад
да мощно отмутузил)
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