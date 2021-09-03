В Англии соседи устроили зрелищную драку

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Жительница британского города запечатлела драку мужа с соседом. Мужчина в черной футболке до последнего пытался решить проблему словесно, однако противник измазал его краской.
Возможно конфликт произошел на религиозной почве. Мужчина ударил соседа в красной футболке после того, как тот измазал его лицо свеженанесенной черной краской с калитки с крестом.
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