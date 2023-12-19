Разборки двух семейных пар из-за занятого парковочного места

Несколько человек устроили драку у дома № 4 на улице Маршала Жукова 18 декабря в 19:49. В сети появилась запись с видеокамеры, запечатлевшей разборку.



В соцсетях пишут, что причиной конфликта стало парковочное место. Поначалу люди просто разговаривали, затем мужчина в чёрной куртке и капюшоне ударил оппонента, а потом набросился и на женщину, стоявшую рядом.

На видео можно рассмотреть, как он несколько раз бьёт её по голове.





После в ход пошла лопата для уборки снега, которой с переменным успехом сражались все участники конфликта. Драка происходила на глазах у мальчика лет 8 — 10, которого, к счастью, не задели разбушевавшиеся взрослые.





В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что сообщение о драке поступило в отдел полиции примерно в 20:00. Подали заявление о телесных повреждениях и порче имущества. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.