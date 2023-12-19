Разборки двух семейных пар из-за занятого парковочного места

Поначалу люди просто разговаривали, затем мужчина в чёрной куртке и капюшоне ударил оппонента, а потом набросился и на женщину, стоявшую рядом.
Несколько человек устроили драку у дома № 4 на улице Маршала Жукова 18 декабря в 19:49. В сети появилась запись с видеокамеры, запечатлевшей разборку.
В соцсетях пишут, что причиной конфликта стало парковочное место. Поначалу люди просто разговаривали, затем мужчина в чёрной куртке и капюшоне ударил оппонента, а потом набросился и на женщину, стоявшую рядом.
На видео можно рассмотреть, как он несколько раз бьёт её по голове.
После в ход пошла лопата для уборки снега, которой с переменным успехом сражались все участники конфликта. Драка происходила на глазах у мальчика лет 8 — 10, которого, к счастью, не задели разбушевавшиеся взрослые.
В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что сообщение о драке поступило в отдел полиции примерно в 20:00. Подали заявление о телесных повреждениях и порче имущества. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.
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"Печально я гляжу на наше поколенье..."(с)
Но нет! В ход идут кулаки и лопаты. Так проще. Ведь кто-то решил, что место его по праву рождения.
Не живите по каким-то странным понятиям.