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Разборки двух семейных пар из-за занятого парковочного места

Разборки двух семейных пар из-за занятого парковочного места

Автор:
19 декабря 2023 12:38
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Воронеж   авто   битва за парковку   драка   конфликт   место   негатив   
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Поначалу люди просто разговаривали, затем мужчина в чёрной куртке и капюшоне ударил оппонента, а потом набросился и на женщину, стоявшую рядом.



Несколько человек устроили драку у дома № 4 на улице Маршала Жукова 18 декабря в 19:49. В сети появилась запись с видеокамеры, запечатлевшей разборку.


В соцсетях пишут, что причиной конфликта стало парковочное место. Поначалу люди просто разговаривали, затем мужчина в чёрной куртке и капюшоне ударил оппонента, а потом набросился и на женщину, стоявшую рядом.


На видео можно рассмотреть, как он несколько раз бьёт её по голове.


После в ход пошла лопата для уборки снега, которой с переменным успехом сражались все участники конфликта. Драка происходила на глазах у мальчика лет 8 — 10, которого, к счастью, не задели разбушевавшиеся взрослые.


В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что сообщение о драке поступило в отдел полиции примерно в 20:00. Подали заявление о телесных повреждениях и порче имущества. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Источник:

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Метки: Видео   Воронеж   авто   битва за парковку   драка   конфликт   место   негатив   
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10  комментариев
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2k
Иван Иванов 2 часа назад
Толстячок в капюшоне решил, что он самый сильный и справедливый
а по факту - обыкновенный ушлёпок. Оторвался на женщине, причем она никакой опасности для него не несла
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18k
Голос Вселенной Полчаса назад
"...лопата для уборки снега, которой с переменным успехом сражались все участники конфликта"
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42k
Aleks 51 минуту назад
Бойцовский капюшончик пестец спортсмен, женщин бить... И то вроде огреб в конце.
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207
ruslan d Час назад
Как из-за такой хрени можно вообще начать разборки ?
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10k
Борис Карабанов Час назад
Со снегопадами затяжной военный конфликт "Сэр, я здесь чистил" против "И чё, сэр? А в морду? " разгорается с новой силой. Бои-столкновения с переменным успехом сторон происходят по всему фронту (снежному).
"Печально я гляжу на наше поколенье..."(с)
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12k
Б.Касторский Час назад
Ох уж эти хозяева жизни со своими местами на придомовой территории. Когда люди поймут, что своим место станет только если его арендовать у города или есть голосование жильцов на собрании с распределением мест?
Но нет! В ход идут кулаки и лопаты. Так проще. Ведь кто-то решил, что место его по праву рождения.
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