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Женщины напали на автомобилиста и пожалели об этом

Женщины напали на автомобилиста и пожалели об этом (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 мая 2021 11:28
Метки: видео   драка   избиение   конфликт   негатив   неожиданно   
573
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Компания женщин по какой-то причине решила напасть на сидящего в автомобиле мужчину. Спустя некоторое время произошло то, что дамочки меньше всего ожидали.

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Метки: видео   драка   избиение   конфликт   негатив   неожиданно   
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9  комментариев
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40k
Андрей Бертон Полчаса назад
Правильный нигер и не докопаться.
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17
АлоКин 7 минут назад
Нига впрягся за белого.... Теперь я видел все
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13k
Объект реальности 7 минут назад
красота
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3k
Chanceux 10 минут назад
Третья краем глаза увидела что ща в щи прилетит и решила "самозацепиться"
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13k
Роберт Шекли Полчаса назад
В короткой юбке ни за что получила
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21k
Сибиряк Полчаса назад
Они этих баб потом ещё наказали в более унизительной форме, но по этическим соображениям эта часть видео отсутствует.
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7
Александр Черкашин Полчаса назад
BLMщицы получили [мат]лам от негра)) Произошел разрыв шаблона)
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7
Александр Черкашин Полчаса назад
Парики в стороны по разлетались от шелчков мужика)
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