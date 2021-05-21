Женщины напали на автомобилиста и пожалели об этом

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Компания женщин по какой-то причине решила напасть на сидящего в автомобиле мужчину. Спустя некоторое время произошло то, что дамочки меньше всего ожидали.
Когда равноправие сработало в другую сторону
Третья посмотрела на своих подруг и решила сама упасть?
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