Женщина избила продавщицу из-за того, что та отказалась обслуживать её после закрытия магазина

В одном из магазинов подмосковного Подольска произошёл конфликт между сотрудницей зоомагазина и покупательницей. Причина – отказ в обслуживании после закрытия торговой точки.
Вечером 6 октября Светлана закончила смену, занялась приёмкой нового товара, но забыла закрыть входную дверь магазина в Подольске. Этим воспользовалась покупательница в белом пуховике. Она зашла в магазин за поводком для своего питомца, но приобрести его не смогла, так как касса была уже закрыта.
Собачница озверела, завязался словесный конфликт, который быстро перерос в драку. Клиентка в режиме берсерка яростно била продавщицу по голове и тягала за волосы.
Итог — Светлану доставили в больницу с закрытой ЧМТ и многочисленными ушибами.
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