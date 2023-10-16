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Женщина избила продавщицу из-за того, что та отказалась обслуживать её после закрытия магазина

Женщина избила продавщицу из-за того, что та отказалась обслуживать её после закрытия магазина

Автор:
16 октября 2023 08:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Подмосковье   драка   животные   избиение   конфликт   
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В одном из магазинов подмосковного Подольска произошёл конфликт между сотрудницей зоомагазина и покупательницей. Причина – отказ в обслуживании после закрытия торговой точки.

Вечером 6 октября Светлана закончила смену, занялась приёмкой нового товара, но забыла закрыть входную дверь магазина в Подольске. Этим воспользовалась покупательница в белом пуховике. Она зашла в магазин за поводком для своего питомца, но приобрести его не смогла, так как касса была уже закрыта.
Собачница озверела, завязался словесный конфликт, который быстро перерос в драку. Клиентка в режиме берсерка яростно била продавщицу по голове и тягала за волосы.

Итог — Светлану доставили в больницу с закрытой ЧМТ и многочисленными ушибами.

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Метки: Видео   Подмосковье   драка   животные   избиение   конфликт   
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4  комментария
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13k
gavrosh 54 минуты назад
Да её на коротком поводке держать надо! Наверное для себя хотела приобрести)
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11k
zlopisec 4 минуты назад
Тут усыплять уже надо, медицина бессильна....
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3k
SmartCat101 10 минут назад
надеюсь будет заява на это тупое уепище!
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3k
kuchipachi Полчаса назад
Может она кошатница? Кошек тоже на поводке выгуливают
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