FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1289 постов • 219 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Видео > Сообщество Медицина на Фишках
Медики скорой помощи подрались с пациентом и его родственниками в Челябинске

Медики скорой помощи подрались с пациентом и его родственниками в Челябинске

Автор:
22 ноября 2023 09:58
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   Медики скорой помощи   врач   драка   конфликт   негатив   пациент   челябинск   
828
1
1

По предварительной информации, мужчина пытался покончить с собой, прибывшая бригада врачей оказала ему первую помощь и собиралась доставить пострадавшего в наркологию. Однако такое развитие событий не устроило мужчину, он начал вести себя агрессивно и напал на медиков.

Жители дома по улице Гагарина в Ленинском районе Челябинска 20 ноября вызвали бригаду скорой помощи. У мужчины было ранение, он истекал кровью. Как выяснили врачи, нанес их себе сам — пытался покончить с жизнью.

×
×


— Пациент находился в опасном состоянии и мог причинить вред себе и окружающим, поэтому сотрудник скорой помощи был вынужден его зафиксировать и удерживать, чтобы оказать необходимую помощь, — рассказали подробности в областном Минздраве.


То ли мужчина находился под влиянием транквилизаторов, то ли сильный от природы, но он активно мешал медикам оказывать ему первую помощь. Чтобы ввести ему необходимое лекарство, пришлось зафиксировать.


Родственники записали на видео этот процесс. Со стороны выглядит дико. В какой-то момент родные начали бросаться на медиков, даже подрались с ними. Крик стоял страшный и ожесточенно лилась нецензурная брань.

Когда врачи поняли, что своими силами с этой семейкой не справиться, "тревожной кнопкой" вызвали Росгвардию и полицию. Через 12 минут подкрепление прибыло. Родные не хотели впускать экипажи в квартиру. В итоге всё же договорились. Главное, помощь пациенту была оказана в полном объеме, его госпитализировали.


Уже позже, когда страсти улеглись, врачи скорой помощи написали в участковом пункте полиции заявление "на препятствие работе экстренной службе" и угрозу нападения на бригаду.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Видео   Медики скорой помощи   врач   драка   конфликт   негатив   пациент   челябинск   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
vfrcbvec Час назад
Жаль медикам нельзя все бросить, послать их на юх, плюнуть им в ипало и просто уйти, пусть подыхает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа 50 минут назад
Ох"енная "ячейка общества"...)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
294
Matias Опиум для народа 3 минуты назад
Тут всё понятно... А вот что ты на благо общества и страны сделал такого, что бы о тебе лично сказать, мол, достойный гражданин и патриот своей страны?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Илья Час назад
Вырожденцы . Тупиковая ветвь эволюции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

499221



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Наконец-то мы начали применять против ВСУ кассетные боеприпасы
Наконец-то мы начали применять против ВСУ кассетные боеприпасы
30 кошек, которые сломались и начали функционировать неправильно
30 кошек, которые сломались и начали функционировать неправильно
Набирающие популярность в сообществах
Результат , справедливо или нет ?
Результат , справедливо или нет ?
От 195 кликов за 30 секунд: киберспортсмены в России будут сдавать нормативы по скорости нажатий левой кнопки мыши
От 195 кликов за 30 секунд: киберспортсмены в России будут сдавать нормативы по...
Запретить нельзя проводить
Запретить нельзя проводить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Главное - это внимание

Лучшие демотиваторы
Правильный чехол на руль для владельцев Renault

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#факты#кино#забавно#люди#история#ДТП#авто аварии#съемка
#Юмор#автомобили#автомир#интересное#фильм#позитив#Россия#Китай#Разное#улыбнуло
#интересно#животные#машина#Прикол#Автовсячина#Ynews#аварии#США#полиция#природа
Запретить нельзя проводить Запретить нельзя проводить Массовая драка на пакистанской свадьбе попала на видео&nbsp; Массовая драка на пакистанской свадьбе попала на видео  Женщина вмешалась в драку парней возле паба Женщина вмешалась в драку парней возле паба Девушки устроили потасовку, не поделив туалет на концерте кантри музыки Девушки устроили потасовку, не поделив туалет на концерте кантри музыки В Ставропольском крае толпа цыган избила мужчину, возмутившегося громкой музыкой В Ставропольском крае толпа цыган избила мужчину, возмутившегося громкой музыкой В Челябинске футболист избил судью из Камеруна В Челябинске футболист избил судью из Камеруна

На что жалуетесь?

Вернуться