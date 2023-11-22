Медики скорой помощи подрались с пациентом и его родственниками в Челябинске

По предварительной информации, мужчина пытался покончить с собой, прибывшая бригада врачей оказала ему первую помощь и собиралась доставить пострадавшего в наркологию. Однако такое развитие событий не устроило мужчину, он начал вести себя агрессивно и напал на медиков.
Жители дома по улице Гагарина в Ленинском районе Челябинска 20 ноября вызвали бригаду скорой помощи. У мужчины было ранение, он истекал кровью. Как выяснили врачи, нанес их себе сам — пытался покончить с жизнью.
— Пациент находился в опасном состоянии и мог причинить вред себе и окружающим, поэтому сотрудник скорой помощи был вынужден его зафиксировать и удерживать, чтобы оказать необходимую помощь, — рассказали подробности в областном Минздраве.
То ли мужчина находился под влиянием транквилизаторов, то ли сильный от природы, но он активно мешал медикам оказывать ему первую помощь. Чтобы ввести ему необходимое лекарство, пришлось зафиксировать.
Родственники записали на видео этот процесс. Со стороны выглядит дико. В какой-то момент родные начали бросаться на медиков, даже подрались с ними. Крик стоял страшный и ожесточенно лилась нецензурная брань.
Когда врачи поняли, что своими силами с этой семейкой не справиться, "тревожной кнопкой" вызвали Росгвардию и полицию. Через 12 минут подкрепление прибыло. Родные не хотели впускать экипажи в квартиру. В итоге всё же договорились. Главное, помощь пациенту была оказана в полном объеме, его госпитализировали.
Уже позже, когда страсти улеглись, врачи скорой помощи написали в участковом пункте полиции заявление "на препятствие работе экстренной службе" и угрозу нападения на бригаду.
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