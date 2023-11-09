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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 904 поста • 43 подписчика подписаться
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В Дагестане гости устроили кровавый мордобой и разнесли заведение из-за замечания вести себя потише

В Дагестане гости устроили кровавый мордобой и разнесли заведение из-за замечания вести себя потише

Автор:
09 ноября 2023 08:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Дагестане   горячая кровь   драка   замечание   конфликт   мужики   негатив   
2014
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Погром обошелся в 150 000 рублей, хозяин написал заявление. Одному из участников замеса сломали челюсть, он в больнице.

Двое пьяных друзей решили угомонить двух других, но все пошло не по плану.

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Метки: Видео   Дагестане   горячая кровь   драка   замечание   конфликт   мужики   негатив   
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26  комментариев
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62k
pynh Час назад
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<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 8 секунд назад
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590
Михаил 4 минуты назад
Животные...
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14k
Jearom 9 минут назад
это длилось полчаса, не меньше. где полиция?
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28k
Lehoia 21 минуту назад
Разве аллах не запрещает бухать овцеебам?
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1k
Vladislav 22 минуты назад
Почему этих ... до сих пор пускают в нашу страну ?
Они у себя хрен пойми что творят.
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18k
Голос Вселенной Полчаса назад
Как говорится, не можешь петь - не пей!
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543
ruslan d Полчаса назад
Фига они там перекрылись ...
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17k
banzai7 36 минут назад
Главное, чтобы они там у себя и оставались.
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69
Сергей 50 минут назад
В Дагестане гости устроили кровавый мордобой и разнесли заведение из-за замечания вести себя потишеПосмотреть
В Дагестане гости устроили кровавый мордобой и разнесли заведение из-за замечания вести себя потише
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7k
Бу 59 минут назад
обезьяны!(
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4k
roy komarov Час назад
Выпить и не подраться можно и дома! Но, дома и папа может за ухо взять.
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5k
Alex Час назад
Стая диких обезьян.
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23k
Слепой Пью Час назад
Пророк знал, что делал, когда вино муслимам запретил! Предчувствовал...
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3k
Шапкин Час назад
Не ну а чо? Туристический кластер, опте.
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17k
Сергей Час назад
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3k
Василий Афиногенов Час назад
просто зоопарк
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29
Йорик Час назад
Зверьки, что с них взять, недоразвитые обезьяны, как что сразу за палку
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