В Дагестане гости устроили кровавый мордобой и разнесли заведение из-за замечания вести себя потише

2014
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Погром обошелся в 150 000 рублей, хозяин написал заявление. Одному из участников замеса сломали челюсть, он в больнице.
Двое пьяных друзей решили угомонить двух других, но все пошло не по плану.
Внимание! Видео содержит сцены насилия. Просим чувствительных людей не смотреть его!
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