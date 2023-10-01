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В США мужик умял 50 огнедышащих перцев за 6 минут и попал в книгу рекордов Гиннесса

В США мужик умял 50 огнедышащих перцев за 6 минут и попал в книгу рекордов Гиннесса

Автор:
01 октября 2023 18:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Камфорния   США   вилео   перкц   турнмр   чепионат   
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Огненный сам этого не ожидал.

Огнедышащий» канадец попал в книгу рекордов Гиннесса. Он съел 50 перцев сорта «Каролинский жнец» (самые острые в мире) за 6 минут и 49,2 секунд. Затем он «умял» еще 85 таких перцев

При этом Мэтт Джек признался, что хотя он последние два десятилетия употребляет много различных острых специй, питаться так ему до сих пор сложно:

У меня бывают сильные судороги. Такое ощущение, что кто-то сжимает и выворачивает мне кишки, Твой разум говорит тебе остановиться, но ты должен убедить себя не останавливаться.

При этом Джек в мире занимает лишь второе место в мире по числу съеденных за раз «Каролинских жнецов» — лидером является австралиец Грегори Барлоу (185 перцев этого сорта).

Источник:

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Метки: Камфорния   США   вилео   перкц   турнмр   чепионат   
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56  комментариев
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16k
Majul 8 часов назад
Привет язва, привет куча проблем с ЖКТ в принципе, привет повышенный шанс изъязвления пищевода. Имбецил одним словом
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37k
russger 2 часа назад
"При этом Джек в мире занимает лишь второе место в мире по числу съеденных за раз «Каролинских жнецов»"

А как он в книгу попал, если только второе место?
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7k
Allmaster 3 часа назад
Хапнул инфаркт. Лет 5 назад.
Ну, там всякие анализы, что никогда не делал. Не любил по больничкам ходить пока не припрет.
Доктор смотрит узи.
Ага, поджелудочная зарубцевалась, были проблемы. Сейчас ОК.
Ага, с мочевым тут рубцы. Были.
Я говорю, док, а чего там?
Да нормально все сейчас. Живи!
Живу, чо...
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6k
Leo Sun 3 часа назад
"50 перца", Карл!

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3k
Тварь 3 часа назад
В США мужик умял 50 огнедышащих перцев за 6 минут и попал в книгу рекордов ГиннессаПосмотреть
В США мужик умял 50 огнедышащих перцев за 6 минут и попал в книгу рекордов Гиннесса
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2k
Vergüenza Ajena 3 часа назад
Ну ладно, кое-что ты поправило...
Но здесь-то ЧТО мешает?
Или падежи ещё не проходили?
"50 огнедышащих перца" = 50 огнедышащих перцЕВ.
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3k
cnob7 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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25k
Slawa49 4 часа назад
История о том как один идиот из канады на ровном месте заработал себе язву! в армию наверное не хотел)))
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12k
Просто Царь 4 часа назад
Думаю, что этот жучек подготовился к этому. Выпил что-то типа масла, что бы не обжечь кишечник и тд..
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1k
Igor Grishaev 5 часов назад
Вслед за рекордом Гиннесса вполне может прилететь премия Дарвина
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28
Самуил Маршак 5 часов назад
Долбанутые!
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28
Самуил Маршак 5 часов назад
[мат]!
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27k
AzuveR 6 часов назад
Ради тупого рекорда, с тупым упорством гробить собственное здоровье ,может только дебил. Когда нибудь настанет день, когда этот деятель сможет есть только физ раствор ,через вену. Потому, что с его перечной диетой,его желудок скажет ему прощай. И не только желудок.
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4k
просто Дмитрий 6 часов назад
всегда задаюсь вопросом ...НАКУЯ?????
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16k
a_komolow 6 часов назад
Съесть это херня!
Покажите видео как он срать будет!
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5k
dchizh 6 часов назад
в туалет с огнетушителем идти придется))
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74
Vir 6 часов назад
Ну съел - перетерпел, а срать то как будешь, а?
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150
Сергей Клейстер Vir 5 часов назад
роды будут тяжёлые
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10k
Леонович 7 часов назад
Идиот
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37k
Алексей 7 часов назад
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
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82k
Доктор Джонс 7 часов назад
Дурак...
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2k
Dmitry Tarasov 7 часов назад
Я так подозреваю, перед тем как посрать он мажет жопу новокаином.
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