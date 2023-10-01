В США мужик умял 50 огнедышащих перцев за 6 минут и попал в книгу рекордов Гиннесса

Огненный сам этого не ожидал.
Огнедышащий» канадец попал в книгу рекордов Гиннесса. Он съел 50 перцев сорта «Каролинский жнец» (самые острые в мире) за 6 минут и 49,2 секунд. Затем он «умял» еще 85 таких перцев
При этом Мэтт Джек признался, что хотя он последние два десятилетия употребляет много различных острых специй, питаться так ему до сих пор сложно:
У меня бывают сильные судороги. Такое ощущение, что кто-то сжимает и выворачивает мне кишки, Твой разум говорит тебе остановиться, но ты должен убедить себя не останавливаться.
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При этом Джек в мире занимает лишь второе место в мире по числу съеденных за раз «Каролинских жнецов» — лидером является австралиец Грегори Барлоу (185 перцев этого сорта).
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А вот гастрит заработать можно запросто.
А как он в книгу попал, если только второе место?
Ну, там всякие анализы, что никогда не делал. Не любил по больничкам ходить пока не припрет.
Доктор смотрит узи.
Ага, поджелудочная зарубцевалась, были проблемы. Сейчас ОК.
Ага, с мочевым тут рубцы. Были.
Я говорю, док, а чего там?
Да нормально все сейчас. Живи!
Живу, чо...
Но здесь-то ЧТО мешает?
Или падежи ещё не проходили?
"50 огнедышащих перца" = 50 огнедышащих перцЕВ.
Покажите видео как он срать будет!