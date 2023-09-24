«Мы будем жить до 120 лет и это начнётся в течение десятилетия»: «доктор знаменитостей» из США нашёл рецепт долгой и продуктивной жизни

Вот только его технология доступна лишь богачам.
В США есть такой доктор - Эрнст фон Шварц. Его профиль - знаменитости: в основном, лечит звёзд кино и прочих миллионеров. Недавно он сделал «открытие» - рассказал, что продлит жизнь людям:
Полноценная, здоровая жизнь до 120 лет будет достижима уже с этого десятилетия. Я верю, что мы можем продлить жизнь. Вероятно, через пару лет люди смогут дожить до 120, 150 лет, если не дольше. И не просто прикованными к постели, а действительно активными.
Шварц считает, что в медицине происходит «тихая революция»:
За последние несколько лет мы перешли от того, что мы называем реактивной медициной, к тому, что мы сейчас называем регенеративной медициной, используя в основном терапию стволовыми клетками. Это будущее медицины. Мы можем продлить жизнь или даже замедлить процессы старения.
Доктор поделился тем, как он лечит звёзд:
Мы вводим стволовые клетки им в лицо, и они сияют. Через несколько дней они выглядят на 5-10 лет моложе. Одна инъекция занимает менее получаса без времени восстановления по сравнению с хирургическим вмешательством. Терапия стволовыми клетками считается самым важным открытием в современной медицине.
Ну а другие считают, что стволовые клетки - банальный «развод» на деньги. Да и доступ к такому «лечению» простых людей - это тоже сомнительно. Поэтому история с инъекциями останется только игрушкой для звёзд, которые получают по 20 миллионов долларов за роль в фильме.
А может и нет. Кто его знает.
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или каждые пару мес полное обследование на предмет оного да запас донорских органов под боком или не трындите.