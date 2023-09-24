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«Мы будем жить до 120 лет и это начнётся в течение десятилетия»: «доктор знаменитостей» из США нашёл рецепт долгой и продуктивной жизни

«Мы будем жить до 120 лет и это начнётся в течение десятилетия»: «доктор знаменитостей» из США нашёл рецепт долгой и продуктивной жизни

Автор:
24 сентября 2023 22:18
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: США   Эрнст фон Шварц   доктор   инъекция   лечение   старость   стволовые клетки   
2814
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Вот только его технология доступна лишь богачам.

В США есть такой доктор - Эрнст фон Шварц. Его профиль - знаменитости: в основном, лечит звёзд кино и прочих миллионеров. Недавно он сделал «открытие» - рассказал, что продлит жизнь людям:

Полноценная, здоровая жизнь до 120 лет будет достижима уже с этого десятилетия. Я верю, что мы можем продлить жизнь. Вероятно, через пару лет люди смогут дожить до 120, 150 лет, если не дольше. И не просто прикованными к постели, а действительно активными.

Шварц считает, что в медицине происходит «тихая революция»:

За последние несколько лет мы перешли от того, что мы называем реактивной медициной, к тому, что мы сейчас называем регенеративной медициной, используя в основном терапию стволовыми клетками. Это будущее медицины. Мы можем продлить жизнь или даже замедлить процессы старения.

Доктор поделился тем, как он лечит звёзд:

Мы вводим стволовые клетки им в лицо, и они сияют. Через несколько дней они выглядят на 5-10 лет моложе. Одна инъекция занимает менее получаса без времени восстановления по сравнению с хирургическим вмешательством. Терапия стволовыми клетками считается самым важным открытием в современной медицине.

Ну а другие считают, что стволовые клетки - банальный «развод» на деньги. Да и доступ к такому «лечению» простых людей - это тоже сомнительно. Поэтому история с инъекциями останется только игрушкой для звёзд, которые получают по 20 миллионов долларов за роль в фильме.

А может и нет. Кто его знает.

Источник:

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Метки: США   Эрнст фон Шварц   доктор   инъекция   лечение   старость   стволовые клетки   
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14  комментариев
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5k
Дмитрий 2 часа назад
о да, я даже знаю как это будет- чем больше денег тем больше живёшь. с зарплатой 40 т проживёшь 40 лет, с миллионом+/-100 лет.
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30k
Григорий 45 минут назад
Зашибись, нам только небожителей 1000-ти летних не хватает, чтобы совсем нас за глистов считать. И так уже Рокфеллер получил 8 СЕРДЕЦ!!! Конечно доноры были рады, а тут мы получаем таких людоедов в товарных количествах, что станут нашими бесконечными правителями. Да я первый на баррикады пойду, я такую сволочь буду душить как смогу. Мои дети должны иметь возможность к жизни, иначе у нас она конечна, а они будут бесноваться на наших костях бесконечно.
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41k
Бабай 58 минут назад
Не понял - я через пару лет доживу до 120? Данунах
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1k
КАКАнгел Час назад
а надо ли жить 120 лет ?? значит нарушится смена поколений - появятся лишние люди - начальство не будет уходить со своих постов , их замы не будут занимать их место значит где-то в ступеньках служебной лестнице случится застой и молодежь будет некому учить да и молодежь будет не нужна . И внуки не дождутся квартиры от бабушки . Ну чтоб понятней было Королева Англии Елизавета умерла в приклеенном возрасте и на трон по хорошему должен бы взойти полный сил её внук - дядьке 40 лет, а его отцу за 70 - какой он король ?
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1k
Arti Час назад
Да здравствуй пенсия в 80!
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33k
Fat Lynx Час назад
ПФР не говорите...
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12k
Владимир Час назад
Ну органами запаслись, лет на 50 вперёд.
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14k
? ? ? Час назад
тут как говорится: "каждый должен умереть от рака. просто не все до этого доживают.."
или каждые пару мес полное обследование на предмет оного да запас донорских органов под боком или не трындите.
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2k
lyubov Час назад
Может лицо и будет сиять в 120 лет, а вот с мозгами-то что, такие же радужные перспективы или как в фильме "голова предмет тёмный и обследованию не подлежит"?
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13k
Djeff Час назад
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20k
Александр Час назад
Лицо может и помолодеет, но помирают не потому что лицо сморщилось
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35k
Андрей Иванов 2 часа назад
Ещё помогает пчёлопокусывание, мухозасиживание и обливание ослиной мочой
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