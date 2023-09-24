«Мы будем жить до 120 лет и это начнётся в течение десятилетия»: «доктор знаменитостей» из США нашёл рецепт долгой и продуктивной жизни

Мы вводим стволовые клетки им в лицо, и они сияют. Через несколько дней они выглядят на 5-10 лет моложе. Одна инъекция занимает менее получаса без времени восстановления по сравнению с хирургическим вмешательством. Терапия стволовыми клетками считается самым важным открытием в современной медицине.

Ну а другие считают, что стволовые клетки - банальный «развод» на деньги. Да и доступ к такому «лечению» простых людей - это тоже сомнительно. Поэтому история с инъекциями останется только игрушкой для звёзд, которые получают по 20 миллионов долларов за роль в фильме.