FISHKINET
Сообщество Криминал 2180 постов • 357 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
В Уфе пьяный мужчина разбил пять припаркованных машин почтовыми ящиками, которые вырвал из стены в подъезде

В Уфе пьяный мужчина разбил пять припаркованных машин почтовыми ящиками, которые вырвал из стены в подъезде

Автор:
26 сентября 2023 08:58
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Уфа   дебошир   машина   почтоый ящик   пьяный   ущерб   
805
1
1

Всё произошло прошлой ночью в одном из домов на улице Зорге. В четвёртом часу утра невменяемый мужик выбежал босиком в подъезд, сорвал со стены несколько почтовых ящиков и стал ими кидаться в стоящие во дворе автомобили.

Никто из жильцов связываться с ним не стал: вызвали полицейских, те приехали и задержали неадекватного суетолога. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Уфа   дебошир   машина   почтоый ящик   пьяный   ущерб   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
827
Илья 58 минут назад
Какой пьяный , вы на глаза посмотрите и манеру двигаться. Но явно под веществами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
773
Flint 5 минут назад
электросамокатчик, видать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 52 минуты назад
Мамбет бороду сбрил - думал не узнают! Ага, как же!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей 52 минуты назад
Я ничего не помню,извините
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1333190



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Иркутске поймали киллера-рецидивиста, который отсидел в колонии 20 лет и сбежал в день освобождения
В Иркутске поймали киллера-рецидивиста, который отсидел в колонии 20 лет и сбежал в...
14 красавчиков актёров, которые не побоялись показать себя с другой стороны
14 красавчиков актёров, которые не побоялись показать себя с другой стороны
Набирающие популярность в сообществах
Самая опасная и самая безжалостная банда в мире. MS-13 . Интересные факты
Самая опасная и самая безжалостная банда в мире. MS-13 . Интересные факты
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать
Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#машина#животные#в мире#аварии#забавно#позитив#Автовсячина#кино#СССР#Разное
#автомобили#ДТП#фото#авто аварии#интересно#США#Россия#кот#шоу бизнес#интересное
#автомир#люди#Юмор#Прикол#история#факты#полиция#Дагестан#улыбнуло#фильм
Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать В Подмосковье мужчина спас девочку из горящей машины В Подмосковье мужчина спас девочку из горящей машины Голодная выдра украла карпов на 126 тысяч долларов Голодная выдра украла карпов на 126 тысяч долларов Падение огромного дерева на машину с пассажирами попало на видео Падение огромного дерева на машину с пассажирами попало на видео В Индии пьяный мужчина залез в вольер со львом В Индии пьяный мужчина залез в вольер со львом Первый и последний стакан Первый и последний стакан

На что жалуетесь?

Вернуться