В Уфе пьяный мужчина разбил пять припаркованных машин почтовыми ящиками, которые вырвал из стены в подъезде

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Всё произошло прошлой ночью в одном из домов на улице Зорге. В четвёртом часу утра невменяемый мужик выбежал босиком в подъезд, сорвал со стены несколько почтовых ящиков и стал ими кидаться в стоящие во дворе автомобили.
Никто из жильцов связываться с ним не стал: вызвали полицейских, те приехали и задержали неадекватного суетолога. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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