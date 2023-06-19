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Первый и последний стакан

Первый и последний стакан

Автор:
19 июня 2023 09:35
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   день рождения   праздник   пьяный   тогда и сейчас   
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Во время посещения дня рождения родственника мужчине пришла в голову забавная идея. Он решил запечатлеть себя после первого и последнего стакана с алкоголем.

День рождения удался на славу.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   день рождения   праздник   пьяный   тогда и сейчас   
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11  комментариев
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1k
Uganda 2 часа назад
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0
иван яичный 2 минуты назад
путенский электорат
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83k
grigori80 36 минут назад
ну это нормально
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14k
Мистер Фикс 50 минут назад
После твоего последнего стакана над тобой прибивают крышку
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16k
Smiley Час назад
Это он сам покоцался или его отмудохали?
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1k
Дмитрий Носов Час назад
Этой идее. пришедшей, естественно, только в его голову
, уже сто лет как.
Она забавно смотрится на каком-то мероприятии показывая различных гостей и не на крайней стадии опьянения, а когда гости навеселе, а не в кашу
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1k
Жирный бот 2 часа назад
Не понимаю я, на кой так нажираться.. Конечно бывало, но обычно случайно, в случае не правильного расчета своих сил) Но состояние скотского опьянения - мерзкое состояние...
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
"В хорошей компании, под хорошую закуску."
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