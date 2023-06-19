Первый и последний стакан

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Во время посещения дня рождения родственника мужчине пришла в голову забавная идея. Он решил запечатлеть себя после первого и последнего стакана с алкоголем.
День рождения удался на славу.
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Она забавно смотрится на каком-то мероприятии показывая различных гостей и не на крайней стадии опьянения, а когда гости навеселе, а не в кашу